稅改扭轉了印象分？高盛和摩根大通CEO力挺川普政策

在達沃斯論壇上，高盛和摩根大通 CEO 紛紛站隊力挺川普的經濟決策，戴蒙預言美國經濟今年能觸及 4% 的高位增速，貝蘭克梵認為選舉川普比希拉里好，與他們此前對民主黨的支持態度大相徑庭。 在美國總統川普奔赴達沃斯論壇推廣「美國優先」戰略之際，美國最有實力的銀行大佬紛紛站隊力挺川普的經濟決策，此時他們似乎忘了自己曾是民主黨候選人希拉里的支持者。

美國資產值第一大的銀行摩根大通 CEO 戴蒙在達沃斯接受財經媒體 CNBC 專訪時表示，強烈支持美國稅改，預計會提振企業的資本支出，促進就業和工資增長，並大膽預言今年美國經濟就會觸及 4%。

「我保證，至少在一年內美國 GDP 增速會站上 4%，到時候人們會更擔心通膨和薪資增幅過快。」

在談到稅改問題時，戴蒙不否認對大企業確實更有利，但也強調會通過增加就業和薪資的方式，傳導到更廣泛的市場。

「無法相信有人會認為沒有競爭力的稅制是件好事，真正的福利要在長期才能顯現。有競爭力的稅率會增加資本支出，帶來更多就業，鼓勵更多公司來到美國投資。」

華爾街見聞曾提到，稅改落地後美國企業競相「撒幣」。摩根大通昨日宣布，計劃在未來 5 年投入 200 億美元，用於提高員工工資、增加工作崗位和增設 400 家分行網店。戴蒙表示，未來將增加銷售人員，會開創成百上千個支持類的工作崗位：「稅改不僅對摩根大通利多，也會對美國經濟非常好。」

高盛 CEO 貝蘭克梵也在周三接受 CNBC 達沃斯專訪時，表達了類似觀點。儘管他強烈支持希拉里當選總統，也多次就基建、移民、美國價值觀等問題在推特上「懟」川普，但認可川普對經濟的推助作用。

「（川普說的）有些東西我是真不喜歡，但我喜歡的東西比不喜歡要多。我不想偽善，我真得非常喜歡川普對經濟所做的一切。」

貝蘭克梵坦言，如果 2016 年是民主黨候選人希拉里勝選，美國的經濟狀況可能不會比現在更好，監管條例也會比現在多很多。自川普勝選以來，道指已漲超 40%，去年美股三大指數齊創四年最佳表現，今年以來不到四周已累漲至少 6%。

周五將公布美國去年第四季的 GDP 初讀數據，市場預期可能會連續三個季度站上 3% 的高位，在金融危機以來較為罕見。貝蘭克梵表示：

「我們現在正處於一個最佳時期（sweet spot），我個人很喜歡。雖然高盛面臨的交易環境疲軟，但與全球經濟增長有關的其他業務都非常、非常好，我認為川普的方式對整個系統非常、非常有支持力度。希拉里勝選也許會減少兩級分化，但我現在不確定了，至少現在的動物精神更高。」

兩位銀行業大佬的言論反轉力度令人咋舌。華爾街見聞曾提到，戴蒙在去年 11 月曾大膽預言：「我敢打賭，川普 2020 年無法連任」。而貝蘭克梵不到兩周前（1 月 12 日）還在推特暗諷川普稱中美洲和非洲為「垃圾國家」和移民討論僵局，他發布了一張自由女神像穿過濃霧的圖片，並認為這象徵着「儘管有這些破事，美國價值還是照耀四方」。

（上圖來自 CNBC 援引貝蘭克梵推特截圖）

『新聞來源／華爾街見聞』