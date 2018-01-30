【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆權值股大漲，台股跳上週均線

台積電、大立光等大型權值股大漲，加權指數收盤上漲逾 74 點。終場台指期上漲 52 點 (+0.47%)，逆價差 25.81 點，電子期上漲 2.65 點 (+0.57%)，逆價差 1.38 點，金融期上漲 5 點 (+0.4%)，逆價差 1.16 點，非金電期上漲 52 點 (+0.41%)，逆價差 13.42 點。台指期上漲，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 3242 口，淨多單部位 1125 口；投信淨空單減少 42 口，淨空單部位 35247 口；外資淨多單減少 2612 口，淨多單部位 44176 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線跳空上漲，收紅紡錘線，指數越過 5 日均線，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，單日成交量能逾 1307 億元，外資上市現貨買超金額約 20.73 億元，期貨未平倉淨多單 44176 口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.59 變動到 1.49，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,400 點，賣權維持在 8,800 點，外資選擇權淨空單部位 161,836 口。

