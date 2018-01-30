【統一證券】盤前分析－傳產電子並肩上揚，多頭格局不變



◆盤勢分析

台股昨日中紅，指數重新站回五日均線，結束上周過高拉回整理格局。在下檔十日均線 11100 點得到支撐下，本周台股即將由元月多頭行情進入二月紅包行情，中多格局未變，指數仍有高點可期。後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份—本周 ISM、非農等數據良好。本周四 (1) 美國將公佈元月份 ISM 製造業指數，預估數值為 58.6，雖較前值 59.7 小幅下滑，但仍維持擴張的 50 基準之上。周五 (2) 將公佈非農就業新增人數，預估值為 18 萬人，較上個月的 14.8 萬人增加，且失業率維持在 4.1% 之低水準。再則，本周良好數據外，周三預估川普發表國情諮文，聚焦就業、基建、移民、貿易及國安等五大議題，對資本市場將是利多。

第二、台灣景氣燈號黃藍燈、領先指標續揚。國發會公佈去年十二月份景氣燈號，由於受到機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少 1 分，使得總分由 23 分修正為 22 分，燈號轉為黃藍燈。檢視其餘 8 項燈號，維持不變；再則，值得注意的是景氣領先及同時指標則持續上升，顯示國內景氣目前仍維持復甦的良好狀態。

第三、技術面觀察。台股指數沿五日均線持續向上盤堅，突破去年高點 10882 點外，雖然上周呈現短暫過高拉回，但昨日重回盤堅軌道，再度站回五日均線，盤堅格局不變。在十日均線持續揚升，其短期下檔支撐已墊高至 11100 點下，中多格局持續。

第四、今年 iPhone 將推出 3 款新機，最矚目者為低價版的 LCD 版 6.1 吋，其規格為 6.1 吋全屏，單鏡頭功能，並搭載 Face ID，預估售價 799 美金，較 2017 年所推出 iPhone X 的售價便宜 30%。預估 APPLE 今年此低價策略將會奏效，必大大拉升其出貨量。目前相關供應鏈受惠者，為台積電、頎邦、穩懋、全新、瑞儀、台郡、新日興及緯創等，可予以留意。

