【大昌投顧】盤前分析－傳產類股由塑化、食品等表現較佳



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高震盪，不過市場買盤力道收斂，一度拉回至平盤附近，尾盤才又拉升向上，最終以上漲 74.71 點作收。短線上 5 日線重新站回，但量能萎縮，呈現量價背離，要再攻高，需帶量突破較佳，而月、季線趨勢上揚，仍是偏多看待，籌碼面外資持續買超台股，依舊觀察外資動向。

2. 櫃買指數向上反彈，但量價持續背離，雖然月、季線也是向上揚，多頭格局，但是量價未能同步下，中小型個股震盪可能相對劇烈，操作難度增加。

3. 金融指數仍是整理格局，回測月線有見支撐，未來不宜跌破較佳。電子指數漲勢較強勁，但波動幅度加劇，持續觀察權值股走勢較佳，而強勢族群有主機板、光學元件、被動元件、觸控面板等。傳產類股則由塑化、食品等表現較佳。

4.「太陽能三合一大聯盟」昱晶（3514）、昇陽科（3561）和新日光（3576）在去年 10 月 16 日簽署的合併意向書後，已在上週獲得國發會核可通知，3 家公司同步於 1/29 舉行董事會通過合併案並簽署合併契約。

5. 統一超無人小七「X-STORE」於 1/29 曝光，整合國內外 20 家廠商研發，結合臉部生物特徵辨識、商品辨識、電子標籤、IOT 物聯網系統、自動結帳 POS 系統等多項高科技技術，打造出國內首家無人超商概念店。

