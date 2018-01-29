萬達解困打臉西方評級機構

隨著騰訊、蘇寧、融創、京東等投資財團340億元人民幣戰略投資萬達商業，加上海外項目的套現，萬達到手的資金應該有七八十億美元。粗略計算萬達的海外債務也不過約80億美元，不到半年運作，萬達已基本可以清償海外所有負債，難怪王健林在年會報告中說的那麽有底氣。外界對萬達還不起海外債務的質疑，終于消停。

回顧萬達這段時間在海外的風波，可以明顯看到西方評級機構對中國企業的偏見，以及西方評級體系對中國企業發展的負面作用。這次萬達以驚人速度在半年內解決所有海外債務，最打臉的，還是一衆西方的所謂信用評級機構。這也說明，面對不同于西方文化的中國企業，評級機構也要虛心學習，要有前瞻性，不要只做馬後炮。

企業發債，評級機構替投資者去評核風險，本來是很合理的事情，但信用評級是要建立在全面認識之上。事實上如果分析部份評級機構的意見，不難發現其對中資企業的偏見：將仍處于高增長階段的中資企業與已經成熟的外資企業比較、忽略中國經濟政策舉措與歐美國家的差異，等同以西方標準去評價一名東方女性是否美麗，何其不公平。除了萬達受累外，國家也曾被評級機構偏見對待，中國財政部在去年9月時就批評，標普調降中國主權信用評級是「一個錯誤的決定」。

如今回看過來，這些降級動作，導致萬達被迫要在短時間出售部份海外資産，以符合海外銀行融資條款。以標普爲首的評級機構不顧萬達自身經營的健康，單純針對技術性的違約風險，這對企業來說不啻是落井下石，也徒然爲投資者製造恐慌。

回顧市場對萬達財務狀況的質疑，主要是始于去年國家排查民企海外投資。但首先跳出來發難的標普，可謂最不靠譜，將萬達商業于去年7月大手筆出售文旅及酒店資産視作風險，聲稱做法有悖于企業原來策略且缺乏透明度。其實標普的邏輯可謂匪夷所思，企業套現大量現金，安全爲上，竟然被視爲風險因素。當時投行摩根大通已表達出與標普迥異的看法，指出評級機構評定一間企業債務違約的可能性，最重要是企業本身的財務資源是否充足，單單執著策略連貫性而忽略萬達因爲出售資産增加的財務彈性，根本只是「見樹不見林」的看法。

其實縱然萬達商業已經退市，仍可概約推算出公司的財務狀況：根據萬達商業最後公開公布的2016年上半年年報，當時公司淨負債率僅69.1%，去年大手筆出售酒店及文旅資産，回籠約630億元資金後，萬達商業的淨負債率只會下跌不會上升，不要說與某些地産商動輒高達數倍的淨負債率相比，即使以目前全國龍頭發展商平均86%的淨負債水平比較，萬達商業的財務狀況絕對說得上是健康，甚至可說有點保守了。

相比標普，惠譽的分析意見反而比較接近真實：惠譽指出截至2017年6月底，萬達商業持有約1337億元現金，資金完全足以應付所有貸款，只是問題在這些資金主要存在國內，受制于國家的外匯政策，難以大量匯出償還約17億美元（約108億元）的海外潛在債務。

因此，就是因爲評級機構的偏見和昧于中國實際政經環境，令萬達要在短期把大量資産出售。

當然，從另一角度看，萬達能在短時間內把資産以高價出售，也可以看到萬達這些年的資産布局，有其高明之處，以及王健林長袖善舞發揮出的效果。就看萬達去年分別賣給融創及富力的萬達城及酒店資産，13個萬達城在2016年的稅後純利增長接近三成至38.2億元；酒店資産則是賺8.73億元，增幅是驚人的58.6%。

至于海外資産，萬達過去數年的策略更是無寶不落，倫敦、悉尼及黃金海岸等項目，無一不是位于城市核心地段，以萬達酒店早前出售倫敦 Nine Elms項目60%爲例，買家實際支付給萬達合約34億港元，萬達減了債，也套了現，帳上也賺了7億港元。做生意本來就是做買賣，只要萬達手上的資産足夠優質，套現賺錢也不是難事。

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