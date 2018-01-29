美股財報季「瘋狂一周」開啟：驚喜繼續？

摘要：本周，包括蘋果、微軟、谷歌在內的一百多家美國上市公司將陸續公布去年第四季及全年財報，摩根大通分析師預計這些財報將繼續帶給投資者驚喜，這是否會助力美股續寫輝煌？

美股還在不斷刷新曆史新高，而美國公司財報密集公布的「瘋狂一周」或將助力美股續寫輝煌。

本周，美國上市公司將陸續公布去年第四季及全年財報，標普 500 指數中超過 100 家的上市公司和 10 家道瓊斯指數中的上市公司都將在未來一周陸續展示最新的「成績單」。

這些公司包括 Facebook、微軟、蘋果、谷歌母公司 Alphabet、麥當勞、波音、埃克森美孚以及 AT&T 等多家知名企業，按目前市值來計算，這一周內發布財報的公司總市值超過了 9 兆美元。

摩根大通策略分析師 Stephen Parker 預計這一周將有很多公司都獲得「令人振奮」的成績，他對財經媒體 CNBC 表示，「就我們目前所獲得的資訊來看，是很確定的正面結果。不僅僅是這個季度（去年第四季）財報在絕對基礎上的強勁，而且不同於前第一季，我們甚至沒有看到任何分析師下調盈利估值。這也預示着第四季美國上市企業財報將比前第一季更為亮眼。」

據路透社數據，目前已經公布第四季財報的約 1/4 標普 500 指數公司中，約有 80% 左右的公司利潤都超過了分析師預期。

「我們預計未來某一時點會出現一定幅度的回撤。但是，除非有經濟衰退的風險，否則我們還是認為未來 12-18 個月的時間內，市場會一直處於上升趨勢中。」

談到比較看好的板塊，Parker 表示，科技、醫藥、銀行以及能源都是我們認為比較有增長潛力的板塊。

2018 年初至今，上述幾個板塊都獲得了不錯的漲幅，科技板塊整體上漲 8%，醫療板塊上漲 10%，銀行股上漲 7.5%，能源股上漲 7% 左右。

美股創新高「上癮」：根本停不下來！

暫且不說 2017 年美股的輝煌戰績，僅看 2018 年開年以來不到一個月的時間裡，美國三大股指就已經八次齊創收盤紀錄新高了。

過去一個多世紀以來，像如今特別是今年這樣一直保持只漲不跌的單邊行情一點都不尋常。在過去 100 個交易日裡，道瓊斯工業平均指數至少創出了 46 個 52 周新高，比 1954 年創出的 45 個最高紀錄還多了一個。

另外還有數據顯示，美股正在以超快的速度屢創新高。法國里昂證券（CLSA）的統計數據，從 2700 點到超過 2800 點，標普 500 指數隻用了 13 個交易日，這種上漲超百點的速度是金融危機來最快的。

在這樣少見的牛市環境中，如上文摩根大通分析師那樣繼續看漲美國股市的權威大有人在，但也有不少專家開始擔憂並發出警告。

美國資管巨頭 GMO 聯合創始人、華爾街傳奇投資者 Jeremy Grantham 在本月初發布的致投資者信中寫道：

大泡沫的最後階段持續的平均時間為 3.5 年，而實際加速的平均上升周期僅有 21 個月。

最近，一篇名為 Bubbles for Fama 的學術論文得出結論稱，在美國以及幾乎所有的全球市場上，最強勁的指標——強於單純的價格或價值指標——實際上是價格的加速度。

在過去的六個月裡，我們發現了一個溫和的加速，這或許是開啟攀上頂峰再給予最後一擊的大本營。

『新聞來源／華爾街見聞』