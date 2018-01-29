麥格理警告：投資人活在「超現實世界」 中 但如今一切都開始變化

摘要：麥格理在最近的一份報告中表示，金融市場已經脫離實體經濟很多年了，投資者也一直活在「超現實世界」中，而這一切的拐點會在 2018 年到來，屆時波動性會回升，整個金融市場將面臨巨大的壓力。高殖利率債券、外匯和新興市場將成為「礦坑裡的金絲雀」，比其他市場更早嗅到變化的跡象。

麥格理在最近的一份報告中表示，金融市場已經脫離實體經濟很多年了，投資者也一直活在「超現實世界」中，而這一切的拐點會在 2018 年到來，屆時波動性會回升，整個金融市場將面臨巨大的壓力。

所謂「超現實世界」，不僅僅體現在金融資產的估值規模是經濟規模的 5-10 倍，麥格里認為更可怕的是，這一大朵「金融蘑菇雲」是受電腦交易、算法、AI 和被動投資來操控的。

（本文圖片均來自麥格理）

麥格理進一步解釋稱，過去 30 年中，從個人存款到固定資產投資，實體經濟與資產估值錯綜複雜地纏繞在一起，但與工資水平和生產力水平的相關度卻沒有那麼高。近兩年的經濟復甦更像是由一些特殊性的、不可持續的因素所驅動，比如央行大規模流動性釋放、寬鬆的貨幣政策以及經濟刺激。

而全球央行們也已經意識到危險的存在了。在麥格理看來，全球央行和金融監管部門的定位也在悄然轉變：由「宇宙主宰者」逐步變成「畸形膨脹的金融市場的奴隸」。如今貨幣政策的關鍵已經不再是引導實體經濟增長了，而是避免「金融蘑菇雲」崩潰，一旦市場定價和波動性回歸到傳統模式，投資者的恐慌可能就會造成這種崩潰。

低波動率、窄利差等因素讓投資者活在一個「超現實世界」中，在這裡金融資產占據絕對的主導地位，打破常規的經濟規則、金融化以及避免資產價格急速回調成了貨幣政策的主要目標。麥格里認為，這意味著流動性支撐無法撤出，而資金成本永遠也不能升高。只有回到讓私人部門主導經濟以及流動性靠生產力加速回暖所驅動的環境下，才能夠「優雅的去槓桿」，而這看上去是一件可能性極低的事。

麥格里預計，全球央行還是會在提升資金成本方面做出很多嘗試，這就會提高波動率；而另一種情況下，即使經濟復甦真的是可持續的，那全球央行也會樂於看到波動率回升，重回市場定價狀態，問題的關鍵在於市場能否頂住這樣的壓力。

因此麥格理得出結論，無論怎樣，2018 年的某個時間波動性總是會回升的，而高殖利率債券、外匯和新興市場將成為「礦坑裡的金絲雀」，比其他市場更早嗅到變化的跡象。麥格理預計 2018 年上半年還會比較平靜，擔心下半年政策誤差會開始逐步顯現。

『新聞來源／華爾街見聞』