美股正以史上最快速度創新高 上一次像這樣是在1987年……

摘要：曾在 2000 年和 2008 年準確預料到美股泡沫破滅的傳奇投資者 Jeremy Grantham 說過，股市泡沫的一個特徵就是加速上漲。

看看上面這張圖，美國股市正以前所未有的速度刷新着歷史記錄。

過去一個多世紀以來，像如今特別是今年這樣一直保持只漲不跌的單邊行情一點都不尋常。在過去 100 個交易日裡，道瓊斯工業平均指數至少創出了 46 個 52 周新高，比 1954 年創出的 45 個最高紀錄還多了一個。

法國里昂證券（CLSA）的統計數據，從 2700 點到超過 2800 點，標普 500 指數隻用了 13 個交易日，這種上漲超百點的速度是金融危機來最快的。

股指以越來越快的速度屢創新高，看起來它已經進入了超買區間。在里昂證券投資策略師 Damian Kestel 看來，這意味著投資者可能正在冒險：

市場參與者們越飛越高，離太陽越來越近，他們相信自己的雙翼並非是蠟做成的。

希臘神話中有個人物叫 Icarus。他在逃離克里特島時使用了蠟做的翼。由於飛得太高，蠟制雙翼被陽光熔化了，於是，Icarus 跌落水中喪生。

泡沫？

Damian Kestel 所說的風險，就是指股指泡沫破裂。

美國資管巨頭 GMO 聯合創始人、華爾街傳奇投資者 Jeremy Grantham 曾經提及，股市泡沫的其中一個典型特徵就是加速度上漲。

Grantham 曾在 2000 年和 2008 年美股泡沫破滅前洞察先機，因此聲名鵲起。截至 9 月底，GMO 資產管理規模為 740 億美元。

他在本月初發布的致投資者信中寫道（全文見《大特寫 | 美股將進入牛市尾聲的暴漲階段！來自最堅定的「價投」大佬》）：

大泡沫的最後階段持續的平均時間為 3.5 年，而實際加速的平均上升周期僅有 21 個月。

最近，一篇名為 Bubbles for Fama 的學術論文得出結論稱，在美國以及幾乎所有的全球市場上，最強勁的指標——強於單純的價格或價值指標——實際上是價格的加速度。

在過去的六個月裡，我們發現了一個溫和的加速，這或許是開啟攀上頂峰再給予最後一擊的大本營。

Jeremy Grantham 認為，「從今天開始的 9 到 18 個月裡，標普 500 指數如果上漲到 3400 點到 3700 點，這將意味著 21 個月漲幅達到 60%，和經典泡沫事件中最小型的泡沫漲幅一致。」

危機前兆？

美國海銀資本首席策略師陳凱豐發現，今日的美股與一段難以忘懷的歷史頗為相似：

2018 新年以來，美股市場大約上漲了 10%，而且是連續上漲，沒有任何修正。

在過去 100 年，美國股市最像今年一月份的是 1987 年。那一年也是雷根稅改後經濟發展迅速的一年。

不過，1987 年最著名的不是一月份大漲，而是美國股災：

當年 10 月份美股下跌 27%，一月份美股指數回報 13%，和現在非常接近，從二月份到年底的回報是負 9.9%。1987 年股災後，美股全年回報 2%，到 89 年才走出股災陰影。

『新聞來源／華爾街見聞』