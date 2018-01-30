美股盤中─債券殖利率上升 道瓊下跌逾130點

美國股市週一中場走低，道瓊指數下跌逾 130 點。利率上升使得投資人縮手。

10 年期債券殖利率上升，突破 2.7%，創 2014 年 4 月以來高點。擔憂通貨膨脹走高，使得債券殖利率今年大幅上升。

分析師說，不只利率持續走高，通貨膨脹預期亦隨之上升。10 年期債券殖利率下一檔關卡在 2.8%。

台北時間 00:30

道瓊工業平均指數下跌 107.84 點或 0.41% 至 26508.87。

Nasdaq 指數下跌 30.83 點或 0.41% 至 7474.94。

S&P 500 指數下跌 13.15 點或 0.46% 至 2859.67。

美國 12 月核心個人消費支出物價指數 (PCE)--Fed 偏好的通貨膨脹指標 -- 上升 0.2%，較去年同期上升 1.5%。

2018 年開年，美國股市表現強勁。但高盛銀行分析師週一說，未來幾個月，股市回檔的可能性非常高。他指出，回檔的訊號已經閃現，建議客戶做好準備。

上週五，美國股市創新收盤高點，道瓊大漲逾 200 點，S&P 500 與 Nasdaq 亦上漲逾 1%。科技股為表現最佳類股之一，英特爾公布第四季獲利強勁，提供了科技股支撑。

分析師說，上週突顯出科技股仍為重要的類股，若股市短期內要上漲， 科技股必須守穩。

上週，股市的利多還包括大型企業公布財報較預期強勁。目前為止，財報季表現良好。週一上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，78% 獲利優於預期，77% 營收優於預期。