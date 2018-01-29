與全達旗下金流業務換股整合 法人憂恐拖累智冠今年獲利

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 日前宣布旗下第三方支付子公司與全達 (8068-TW) 旗下金流公司藍新科技進行換股整合，法人保守看 2 家公司整合後的營運表現，預期今年將面臨激烈的市場競爭與補貼大戰，金流事業虧損幅度可能與去年相近，而智冠認列藍新收益可能影響今年獲利表現。

待換股整合完成後，智冠將成為全達旗下藍新科技第一大股東，全達則為第二大股東，預計 4 月底完成金融科技事業群控股架構，藍新科技將成為智冠重要子公司，而藍新旗下擁有智付寶、智通數位與藍新金流等 3 家全資子公司。

法人指出，政府近 2 年來積極推動行動支付，業者在市場競爭激烈下，大多推出折扣或補貼換取交易規模等方式來搶食市場大餅，使金流業者虧損嚴重，智冠旗下智付寶與智通數位去年第 3 季共虧損 5216 萬元，而全達旗下藍新科技則虧損 6228 萬元。

展望後市，法人認為，2 家公司旗下金流業務換股整合後，仍然必須面對激烈的市場競爭與價格補貼戰，預期虧損幅度可能與去年相近，且智冠未來將認列藍新科技收益，可能影響智冠整體獲利表現。

從智冠集團整體業務來看，法人預期，智冠 Mycard 點數通路收入依然維持穩定，為其主要獲利來源，且旗下子公司網龍今年可望轉虧為盈，將為智冠獲利表現添動能，惟金流業務仍須視 2 個支付品牌結合後能否發揮綜效，以逐漸減少虧損。

智冠去年前 3 季累計營收 118.89 億元，年增 1.65%；稅後純益 3.64 億元，年增 11.36%，每股純益 2.86 元。