〈電子支付整合首例〉經濟規模可期 智冠、全達旗下金流交易規模整合後達300億元

鉅亨網記者林薏茹 台北 2018年1月26號18點3分

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今 (26) 日宣布與全達 (8068-TW) 旗下藍新科技進行換股整合，此為台灣市場電子支付產業首次大規模整合，智冠集團財務長暨智付寶總經理鍾興博表示，雙方在金流業務上互補性高、各有所長，且整合後金流交易規模可達近 300 億元，商店總數達 3 萬家，具一定經濟規模。

股權轉換完成後，智冠將成為全達旗下藍新科技第一大股東，全達則為第二大股東，藍新科技將成為智冠重要子公司，而藍新旗下擁有智付寶、智通數位與藍新金流等 3 家全資子公司。

談及決定與全達進行金融科技業務換股整合的原因，鍾興博表示，智冠近 5 年來積極跨入金融科技產業，在國內電商市場已有一定基礎與市場份額，但電子支付市場規模相當大，要搶食商機必定得有一定的實力與經濟規模，雙方整合將擴大經濟規模，並使財務體質更健全，創造較佳的獲利表現。

除擴大經濟規模外，鍾興博指出，智冠集團的金流服務與藍新科技旗下業務互補性高，表面上看來業務雖有重疊，但其實各自有擅長之處，智冠橫跨數位內容、旅遊與電子商務等領域，藍新則在超商代收、電子票券等方面較為擅長，互補性相當高，盼整合後能發揮平台綜效。

鍾興博指出，目前市場上的金流公司大多虧損連連，智付寶與智通算是虧損相對較少的公司，若從 2017 年雲端系統處理的金流交易量來看，藍新交易量 145 億元、智冠集團交易量 125 億元，整合後金流交易規模共 270 億元，以交易量可取得 2% 至 3% 手續費來計算，合併營收部份全年也有超過 5 億元的基礎，且雙方合併後的商店總數量超過 3 萬家，已在金流產業具備一定的經濟規模。

智冠集團從 2013 年起跨入第三方支付產業，並於 2016 年取得智付寶電子支付牌照，《Pay2go 電子錢包》也在 2017 年 2 月正式開業，並於 2017 年 11 月取得 O2O 許可執照。