國際資金狂掃 上周最吸金亞洲股市 台股排第二

國際資金持續狂掃亞洲股市，上周再度連兩周全面買超亞股，其中印度吸金近 7.7 億美元居冠，台股獲 6.41 億美元買盤加持排行第二。法人表示，在內外資齊力相挺帶動下，上周除了台股收在平盤外，其它市場平均都有 1%~2% 的漲幅，越南股市更是單周強彈逾 5%，為亞股漲幅冠軍。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示，上周台股再改寫逾 28 年新高之後，市場追價氣氛似乎減弱，台股周線上周收在平盤，不過，今 (29) 天隨美股大漲激勵，指數再漲 74.71 點，成功站穩 11200 點之上，收在 11221.81 點。

從資金動向觀察，自從指數站上 11000 點之上以後，外資對台股態度明顯站在買方，顯示市場資金動能仍維持良好狀態；國際資金目前對電子股的偏好，持續聚焦在半導體等大型股，面板股則是受到外資看好帶動，成為今年來吸引市場資金買超標的，建議投資人可多加留意。

值得關注的是，國際市場同步展開多頭行情，美股更是屢屢改寫歷史新高，亞洲不乏創下歷史新高的股市，而台股在資金面、題材面、技術面多方加持之下，指數能否跟隨美股步伐，持續向歷史高點挑戰，備受市場關注。

葉鴻儒表示，由於雞年僅剩下 10 個交易日，加上本周五蘋果即將公布上一季財報與本季營運展望，將牽動台灣蘋概股投資情緒，是否引發相關供應鏈獲利了結賣壓，在農曆年長假前浮現，或強化投資人對於抱股過年的信心，值得持續觀察。