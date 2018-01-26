〈電子支付整合首例〉智冠、全達換股合併 藍新4月底擁智付寶 成智冠旗下子公司

鉅亨網記者林薏茹 台北 2018年1月26號17點28分

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今 (26) 日宣布，智冠董事會已通過重大股權轉換案，此為台灣市場行動支付產業首次大規模整合，智冠將成為全達 (8068-TW) 旗下藍新科技第一大股東，全達則為第二大股東，預計 4 月底完成金融科技事業群控股架構後，藍新科技將成為智冠重要子公司，而藍新旗下擁有智付寶、智通數位與藍新金流等 3 家全資子公司。

智冠表示，此次換股後，智冠將成藍新第一大股東、持股 59.45%，全達則為第二大股東、持股 20.6%，藍新將成為智冠重要子公司，而藍新擁有「智付寶」、「智通數位」與「藍新金流」等 3 家全資子公司，並持有 76.42% 子公司「台灣電子支付」股權，其另外 23.58% 股權則由全達持有。

智冠表示，此次換股為智付寶 1 股換藍新科技 1.0429 股，智通 1 股換藍新科技 2.5359 股，藍新金流 1 股換藍新科技 5.6667 股。

股權轉換完成後，智冠集團旗下藍新科技的金融科技事業群，將擁有智付寶與台灣電子支付等 2 張電子支付執照，智冠表示，未來整合平台資源後，不排除將 2 張電子支付執照合併為 1 張。

智付寶資本額為 5.5 億元，由智冠持股 89.19%；智通數位資本額 2000 萬元，智冠持股 100%。藍新科技資本額 3.08 億元，由全達持股 58.88%；藍新金流資本額 1000 萬元，由全達持股 23.6%、藍新科技持股 76.4%；台灣電子支付資本額 5.3 億元，由全達持有 23.58%，藍新科技持股 76.42%。

