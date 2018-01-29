鴻海再攻電動車 攜手阿里巴巴斥資百億元 投資中國小鵬汽車

鴻海 (2317-TW) 對於電動汽車再有新動作，外電報導，鴻海攜手阿里巴巴及創投公司 IDG 資本共同參與中國電動車品牌小鵬汽車融資案，總投資金額約 3.48 億美元 (約新台幣 101 億元)。這也是鴻海繼之前與騰訊、和諧汽車成立和諧富騰後，鴻海另一起電動車投資案。

華爾街日報 (WSJ) 報導，鴻海將與阿里巴巴及創投公司 IDG 資本共同投資中國電動車品牌小鵬汽車。而鴻海也是美國電動車領導廠特斯拉 (TSLA-US) 的供應商，鴻海董事長郭台銘曾透露，公司提供特斯拉超過 100 項的零組件。

電動車是鴻海董事長郭台銘相當重視的一塊新創領域，而鴻海也在 2017 年 10 月與 IDG 資本，共同募資 100 億元人民幣 (約新台幣 461 億元)，成立基金專門投資汽車科技新創公司。

至於鴻海自身的汽車布局，則是早在 2014 年 12 月就公告，由子公司 Foxconn(Far East) 投資超過 6.08 億元港幣 (約新台幣 24.32 億元)，取得中國和諧汽車控股公司 (China Harmony Auto Holding Limited) 股權約 1.28 億股，持股比例為 10.526%。

而和諧汽車也在 2015 年 11 月宣布與阿里巴巴集團控股旗下浙江天猫技術有限公司阿里汽車事業部 (阿里汽車) 簽署戰略合作框架協議，雙方將構建包括「和諧－阿里汽車車碼頭」網絡、開展汽車電商創新模式、打造互聯網二手車業務、合作開展互聯網汽車金融。