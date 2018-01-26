外資買盤回防面板金融 鴻海又成提款機 三大法人買超9億元

台股今 (26) 日受到電子三雄走勢鬧內鬨，壓抑指數呈現狹幅震盪，尾盤台積電及節能股賣壓湧現，終場下跌 18.85 點，以 11147.1 點作收。三大法人則是外資買盤回防面板、金融，鴻海又成提款機，外資續買超 21.31 億元，同時，投信大舉賣超、 18.18 億元，自營商買超 6.12 億元，三大法人合計買超 9.29 億元。

期貨部分，三大法人則是土洋對作，外資續加碼多單 249 口，淨部位多單來到 46788 口；投信加碼空單 978 口，淨部位空單續升到 35289 口；自營商加碼空單 1380 口，淨部位空單增加到 2117 口，合計三大法人減碼多單 2109 口，淨部位多單為 9382 口。

外資今天買盤持續聚集在面板族群，分別買超友達及群創 3.7 萬張及 2.8 萬張，反倒是今天壓抑台股指數的台積電，外資則是重新買超，至於傳產股也見到外資買盤進駐，包括台塑、中鋼、台化、遠東新、台泥、亞泥等，都有 2000 張以上的買超張數。

鴻海又成為外資提款機，連續 3 天賣超合計達 2.2 萬張，也拖累了蘋概股包括華通、欣興、緯創、力麗、國巨、玉晶光、鴻準、TPK-KY、GIS-KY 也均遭外資賣超。

至於金融股依然是外資避風港，包括開發金、新光金、第一金、台新金、合庫金、玉山金、元大金、永豐金、國票金、兆豐金、華南金等，也持續獲外資加碼。

ETF 部分，外資中止連續 3 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是又轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 5 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為友達，買超張數 37308 張，第 2 名群創，買超 28585 張，第 3 名元大滬深 300 正 2，買超 16161 張，第 4 名開發金，買超 15486 張，第 5 名新光金，買超 12542 張。6 到 10 名依序為，晶電永豐 76 購 01，買超 6600 張；矽統，買超 5615 張；晶電群益 77 購 05，買超 5400 張；富邦上証正 2，買超 5227 張；台塑，買超 4901 張。

外資集中市場賣超第 1 名鴻海，賣超張數 12584 張，第 2 名華邦電，賣超張數 11218 張，第 3 名泰金寶 - DR，賣超 9313 張，第 4 名中信金，賣超 8832 張，第 5 名華通，賣超 6589 張。6 到 10 名依序為，國泰金，賣超 5331 張；聯電，賣超 4525 張；欣興，賣超 4486 張；緯創，賣超 4007 張；宏碁麥證 77 購 01，賣超 3778 張。

法人表示，外資今天雖然持續買超，不過買超標的卻與昨天大相逕庭，原本獲得外資回補的電子權值股又重新遭遇賣壓，其中又以鴻海賣壓最為沉重，整體來看，外資對於目前台股的指數位置仍偏保守，儘管整體進出仍維持買超，但是個股操作動作卻沒有相對明顯的族群性，預料下周二的摩台期結算，仍將是影響指數變化的重要關鍵。