日核食進口禁令 擬打破地區限制

日本核災五縣市的食品會不會開放進口，始終受到各界關注。衛生福利部部長陳時中和次長何啟功今天（29 日）表示，先釐清要談的是日本食品還是核災食品，核災食品絕不開放進口，但沒受核災汙染的日本食品，就要打破以日本縣市做為禁令的限制。（戎華儀報導）

衛生福利部 29 日舉行年度新春記者會。對於各界關切日本核災食品是否開放進口議題，衛福部次長何啟功透露，禁止日本 5 個縣市的食品進口是不對的，我國不應以地區做為進口禁令的管理標準，應該以食品受輻射汙染的風險高低做為管理標準，否則在國際貿易上講不通。

衛福部部長陳時中：「『核災食品』永遠不會開，那『日本食品』呢，根據國際貿易的相關的規定，跟人民健康的一些基本的要求，那我們會做適度的規劃。但是我必須要強調，絕對沒有所謂開放核災食品，只要是被判定是核災的，那就絕對不會進來。」

何啟功表示，我國民眾到日本旅遊，若在成田機場降落，當地就屬於被列為核災食品禁區的千葉縣，民眾有可能吃到當地的食品，反過來說，日本 5 核災縣市以外地區的食品，難道就沒有風險嗎？我國應該以科學證據做為管制日本食品進口的標準，確保所進口的食品沒有受到輻射汙染，但具體做法和調整與否，有待討論，也沒有實施的時間表，最後仍由行政院決定。