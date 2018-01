白雪下的黃金商機，2018達沃斯論壇SCRY分享區塊鏈信譽經濟

1 月 25 日瑞士達沃斯經濟發展論壇在白雪皚皚中開啟,來自國際極客開發團隊 SCRY 無域的創始人符安文 (Eva Foo) 作為聯合國世界銀行邀請的唯一亞洲女性嘉賓,分享了基於區塊鏈科技帶來的國際交易數據應用案例,以及區塊鏈價值協議對未來在全球範圍內消除不平等,和在已有的商業形態變革驅動利他主義中擔任的革命性創新角色。演講結束後,這位令人印象深刻的年輕創始人與會場各國嘉賓和政要進行了深度的觀點探討。



Eva 用電影《夢幻成真》(Field of Dreams) 裡那句著名的話作為開場:技術等同於「當你建好了,他們就會來填」(Build it and they will fill it)。當下我們每個人已然進入到了一個遍布世界的大型數字網絡中。數據顯示,預計到 2020 年全球數據總量將超過 40ZB,這相當於 4 萬億 GB 的對象 -- 每個對象約等於一個檔夾或一個資料庫。每一個人都是一個國際化的數字資產,區塊鏈自治時代已經到來,區塊鏈它有著巨大的潛力,可以徹底改變整個行業。基於不可篡改的數據合約和自動化數據交換的區塊鏈分布式系統可以充分發揮新時代的快速創新和發展的能力,幫助世界金融機構進行轉型。傳統銀行不僅要往數字銀行發展,還會進一步提升國際金融用戶的體驗,通過區塊鏈智能合約進行判斷交易,發掘新的洞察力並改善及時決策的品質。







SCRY 前身是一家在中國起步的區塊鏈創業科技,關注第三世界的畜牧業交易和食品安全領域,目前已經實現國際化發展,營運了三年以上的區塊鏈數字合約記錄交易和金融供應鏈評級。得益於世界銀行和眾多合作國際銀行業務支持,SCRY 以極低的運轉成本幫助了超過約 60 萬的農業種植養殖者創造超過 3 億美金的市場交易價值。通過將每一隻放牧的牛羊通過數字確權跟蹤和智能合約跨國商品交易,SCRY 幫助平均只擁有 2.7% 不到的銀行開戶率的農業生產者獲得極低息銀行貸款,並生產出符合歐盟食品安全的優質農產品。







為了在不斷變化的現狀中生存,國際銀行和金融服務領導者都在數據處理方面不斷適應提高。我們建議更多的行業參與到區塊鏈技術的應用中來,開始提高業務互動、發現和決策能力。增加有助於改善溝通和協作的互動,進而支持更多定制和有效的服務。新的發現工具和能力可以發掘數據中隱藏的洞察力,從而促進產品的創新和服務的開發。最後,更準確和及時的決策能力可為客戶提供更多個性化建議,並有效進行風險預防和欺詐檢測。







2018 年將有更多的商業公司使用和嘗試區塊鏈技術,同時也會通過這一項技術的深度發展改變市場上眾多已有商業模式和國際競爭格局。



