兩波冷空氣接力報到 這3種人需特別注意！衛福部教你「保暖5招」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-17 17:30
中央氣象署氣象預報資料顯示，本週將迎來兩波強度近冷氣團之冷空氣，回暖時間短，且中南部日夜溫差近 10 度。氣溫驟降容易造成心血管收縮、血壓上升，從而增加心臟病及中風的風險。國民健康署署長吳昭軍提醒民眾注意低溫保健，尤其是 65 歲以上長者、三高偏高或心血管疾病患者、夜班工作者等三種高風險族群，務必做好保暖措施，避免因為劇烈降溫而對心血管健康造成危害，並注意身體不適症狀，提高警覺。
吳昭軍提醒，低溫保健 5 要點，有異狀應立即就醫：
1. 環境安全：居家臥室、衛浴與客廳使用電暖設備須注意用電安全，及使用瓦斯爐與瓦斯熱水器需維持通風，避免一氧化碳中毒。
2. 謹記起床關鍵步驟：尤其是長者，起床前應提前準備好保暖衣物，放在容易取得的位置。起床後，先輕微活動四肢讓身體暖和起來，再慢慢坐起，穿上保暖衣物，扶著床邊穩步行走。記住「慢、熱、起、穿、行」的口訣，避免過於急促動作，以免引發身體不適。
3. 安全泡湯：避免飯後或喝酒後立即泡湯，建議至少間隔 2 小時，並確保水溫不超過 40 度、隨時關注自身狀況並結伴同行。
4. 監控自身三高狀況，規律服藥：定期量測及記錄自己的血糖、血壓等數據，並遵照醫囑按時用藥。
5. 有異狀立即就醫：若遇到心臟病症狀，出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等症狀；及中風徵兆，出現「微笑、舉手、說你好」做不到任一個動作，應立即打「119」就醫，搶救黃金治療時間。
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