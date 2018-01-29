【大行報告】野村：河北暫停煤改氣 中燃(00384-HK)最受政策影響

野村發表報告指，據内地媒體報道，河北省發改委將停止審批新的「煤改氣」項目，直至明年新管道建成後獲得新天然氣資源為止。該行表示，通過與天然氣分銷商的讨論，證實了上述政策的有效性，但政策并不适用于已簽署合同的項目。河北省將不會批準任何新項目，除非申請的企業能夠确保有足夠的天然氣來源。

野村認為，暫停審批新項目主要是在河北省新天然氣設施建成之前，消化目前未完成的「煤改氣」項目，以防止天然氣短缺問題再次發生。

該行指出，中國燃氣(00384-HK)對「煤改氣」政策最為敏感，因其盈利增長很大程度依賴鄉鎮「煤改氣」的接駁費增長。該行估計，接駁費將占中燃今年毛利的45%，高于新奧能源(02688-HK)的43%，及華潤燃氣(01193-HK)的34%。

根據該行分析，新接駁方面有10%的變化，將令該行對中燃今年每股盈利預測出現5%改變，但因預期下行風險有限，野村維持中燃的「買入」評級，目标價31元。潤燃及新奧評級則同為「中性」，目标價分别31.5元及58.5元。

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