NBA／衛少狂轟37分「準」大三元雷霆8連勝

賽前奪下 7 連勝的雷霆，今（ 29 ）日在主場面對近況相當不錯的七六人，雷霆在「衛少」 Russell Westbrook 繳出 37 分、 14 助攻、 9 籃板「準」大三元成績率領下，終場以 122 ： 112 擊敗七六人，雷霆成功將連勝場次推進至 8 場。

七六人曾在本場比賽第三節時，靠著 Ben Simmons 灌籃得手，取得 75 ： 68 領先，但雷霆隨即靠著 Westbrook 上籃得手，反以一波 12 ： 0 的攻勢奠定勝基，終場雷霆就以 10 分之差擊敗七六人。

Westbrook 上半場手感不佳，僅繳出 20 投 6 中的命中率，所幸下半場及時甦醒，以 13 投 8 中的高命中率回應七六人，全場則轟下 37 分並外帶 14 助攻及 9 籃板「準」大三元，帶領雷霆奪下 8 連勝。

除了 Westbrook 之外，由於鵜鶘「表弟」 DeMarcus Cousins 阿肌里斯腱斷裂，導致本季報銷，雷霆 Paul George 被 NBA 主席 Adam Silver 欽點，替補進入本屆明星賽，本場比賽也打出慶祝行情，全場轟下全隊次高的 31 分， 當家中鋒 Steven Adams 則繳出 20 分、 13 籃板的「雙十」成績。

賽前取得 2 連勝的七六人，本場比賽雖靠著當家中鋒「推特王」 Joel Embiid 攻下全隊最高的 27 分、 10 籃板的「雙十」成績，搭配 Simmons 轟下全隊次高的 22 分，仍無法在客場取得勝利，無緣取得 3 連勝。

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