春節國道高乘載管制深夜0至5時暫停收費

今年春節假期國道疏運方案出爐，高速公路局針對尖峰日實施相關疏導措施，包括替代道路規劃、重點壅塞路段時段預告、高乘載管制、匝道封閉及收費措施調整等，也針對出口回堵情形增加開放路肩路段。高公局另於國 5 建置藍牙交通資訊推播系統，預計春節前一周開放 App 下載，用路人下載後並打開 App 及手機藍牙系統功能，即可接收國 5 即時路況資訊。

今年春節連假自 2 月 15 日（除夕）至 2 月 20 日（初五）共 6 天，高速公路局規畫交通疏導措施如下：

收費措施：

一、單一費率：無每日 20 公里優惠里程及長途折扣。

二、路段差別收費：國 3 新竹系統至燕巢系統採通行費率 8 折收費。

三、暫停收費：深夜 0 至 5 時。

高乘載管制：

一、西部國道： 2 月 18 日（初三）、 19 日（初四） 9 至 14 時，國 1 高雄端至湖口、國 3 九如（屏東）至大溪，各交流道之北上入口匝道。

二、國道 5 號：

1. 2 月 16 日（初一）及 17 日（初二） 7 至 12 時，南港系統、石碇各交流道之南下入口匝道高乘載管制。

2. 2 月 18 日（初三）至 20 日（初五） 15 至 20 時，蘇澳、羅東、宜蘭、頭城各交流道北上入口匝道。另國 5 北上高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

匝道封閉：

一、 2 月 15 日（除夕）至 17 日（初二） 0 至 24 時，封閉國 1 平鎮系統及埔鹽系統南下入口匝道。

二、 2 月 18 日（初三）至 20 日（初五） 0 至 24 時，封閉國 1 埔鹽系統北上、國 3 名間雙向及國 3 竹南北上入口匝道。

・開放路肩：現有開放路肩措施照常實施外， 2 月 14 日至 20 日增加開放路段共 18 處。

匝道儀控：

一、 2 月 14 日 6 時至 20 日 24 時止，視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。

二、針對 7 個重點路段實施精進區域整合匝道儀控。

・國 5 機動實施大客車通行路肩及主線儀控：連假期間國 5 北上機動實施宜蘭－頭城路段開放大客車通行路肩及主線儀控措施（紅綠燈管制）。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』