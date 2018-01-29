提升東線春節疏運量自強號逾80公里站票打8折

為提升花東線運能，台鐵今（ 29 ）日宣布，於春節尖峰時段試辦東線自強號超過 80 公里無座票打 8 折，原本未販售無座票的太魯閣、普悠瑪列車也擴大開放，總計 397 班次實施這項優惠。

農曆春節為國人傳統節慶且放假天數較長，為提升花東線運能，台鐵於 2 月 14 日、 15 日、 19 日、 20 日等疏運尖峰日，試辦東線自強號超過 80 公里全程無座票 8 折優惠，方便旅客搭乘。

這次優惠試辦限定宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線、跨線等東線自強號列車，共計 177 班次自強號、 220 班次新自強號（太魯閣、普悠瑪）實施這項優惠。民眾可於台鐵售票窗口購買 12 天內的優惠車票，唯太魯閣及普悠瑪列車僅開放乘車當日購買、不提前預售，每班次限發售 120 張無座票。

台鐵提醒，民眾限於乘車前先購買全程無座票才能享有 8 折優惠，敬老、愛心、大專生優惠及紅眼列車班次等已享有其他優惠者，不另重複優惠，車上補票、持用非當日當次列車車票、使用電子票證、定期票，或其它票證者皆無優惠。



▲原本未販售無座票的太魯閣、普悠瑪列車也擴大開放，總計 397 班次實施這項優惠。（圖／台鐵）



▲台鐵今年另有敬老、愛心、大專生優惠及紅眼列車班次等。（圖／台鐵）

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』