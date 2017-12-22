應該叫馬斯克「美國王傳福」才對 比亞迪發展優於特斯拉

9 年前，當股神華倫 ‧ 巴菲特 (Warren Edward Buffett) 帶領其所屬的控股公司波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway Inc.)，大舉介入持股比亞迪公司(BYD Co.；股票代號：1211 HK Equity) 的時候，當時汽車業界對於該公司創始人暨老闆王傳福，其實還非常的陌生。

時至今日，隨著全球電動車革命 (EV revolution) 的展開，以及中國電動車 (electric vehicle；簡稱：EV) 市場的深具潛力，無論是身為全中國規模最大電動車廠商的比亞迪，抑或是王傳福本人，都開始聲名大噪。尤其在中國政府於今年 9 月間發布一項相關訊息之後。



中國擬推出新政策



該訊息稱，中國當局正在研擬一份終止使用以化石燃料為動力 (fossil-fuel-powered) 的汽車生產與銷售時間表，以及推出環保交通工具「總量管制和交易計劃」(cap-and-trade program)。在這樣的新政策之下，對於比亞迪未來的營運，自然是個大利多。



在中國，王傳福被喻為是「中國的伊隆 · 馬斯克 (Elon Musk)」；然而，彭博商業週刊(Bloomberg Businessweek) 卻指出，真實的情況，應該反過來才對；也就是說，特斯拉公司 (Tesla Inc.；股票代號：TSLA US Equity) 的老闆馬斯克，其實應該被喻為「美國的王傳福」。



創立於 1995 年的比亞迪 (原本是一家手機充電電池的生產商)，比起 2003 年 7 月 1 日創辦的特斯拉公司，還要資深；不過，在該公司正式進軍汽車領域的時候，則與特斯拉的創辦是同一年 (儘管如此，特斯拉直到 2008 年，才推出第一輛電動車；並且在各方面的發展，都落後於比亞迪)。

其實更重要的是，比亞迪是一家賺錢的公司 (獲利能力在成長當中)；相對而言，目前的特斯拉則陷入了虧損，而且，預計未來虧損還要進一步擴大。



特斯拉電動車的銷售量遠不及比亞迪；此外，比亞迪在大型電動運輸工具上，已經發展有成；然目前的特斯拉，則連一個影子都沒有。而就股價來講，上述兩家公司，今年來皆有超越 55% 的漲幅。

而於 2002 年中在香港上市的比亞迪，其歷史性天高，為 2009 年 10 月 23 日盤中所寫下的 88.4 港元；當時股價之所以表現得如此強勁，乃是受到巴菲特介入利多的加持。波克夏海瑟威總計是購買了該公司一成的股權。



獨特眼光不同凡響



儘管如此，比亞迪的股價還是出現崩跌，並一度下挫至 2011 年 9 月 26 日的 10.92 港元的一個最深谷底；不過，經過一番整理之後，又開始由空轉多，並在今年 10 月 9 日，再將股價拉升至 83.7 港元，距離其歷史性天高，僅差 4.7 港元而已。



雖然比亞迪的股價，之後又出現漲高後的回吐賣壓，並下挫至目前的 64 港元附近 (自 83.7 港元以來，是下跌了 23% 以上)，不過，就長線來看，分析師還是相信在中國政府的利多政策下，比亞迪的股價未來還是有可觀的發展空間。這一切都只是說明了巴菲特獨特的投資眼光，真是神仙放屁，不同凡響。



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