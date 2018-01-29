川普就任第一年，看第一夫人的時尚風格（夏明珠專題報導）

斯洛維尼亞出生的美國第一夫人梅蘭妮亞川普，並不畏懼與丈夫的美國優先口號唱反調，至少在時尚選擇上是如此，她堅持不忘本。

在第一夫人任內的第一年，梅蘭妮亞多數服裝都是歐洲品牌，這和許多美國知名設計師公開宣告拒絕幫她打點服裝有關，這都是川普害的，因為川普太顧人怨，大家不喜歡他，就遷怒他的老婆。

梅蘭妮亞是第一個歐洲出生的美國第一夫人，她老家在斯洛為尼亞的賽夫尼察，與義大利相距大約一百公里。她的時尚品味，是從 1990 年代中期在巴黎入行擔任模特兒時獲得啟蒙。

現年 47 歲的梅蘭妮亞不僅僅是鍾愛舊世界，而是舊世界最知名、也最昂貴的品牌。

成為第一夫人之後，梅蘭妮亞聘請了法國出生的美國設計師皮爾做時尚顧問，在他的打點下，梅蘭妮亞強調衣袖設計、突出的色彩、以及用大型太陽眼鏡襯托高挑身材的穿著打扮，達到不錯的吸睛效果。

皮爾說，美國的新聞現在都被政治淹沒，如果可以讓大家片刻忘掉這些紛擾，看看不一樣的東西，何樂不為。

作為富豪之妻，川普夫人身上的行頭，售價動輒五位數字，她買得起，重點是，她似乎也不擔心這會讓丈夫訴求的政治板塊、也就是勞工階級覺得刺眼。

時尚專家觀察到，梅蘭妮亞的穿衣風格，其實有點老派，從賈桂林甘迺迪之後，就沒有一個第一夫人穿得那麼有歐洲味。雖然川普就職那天，她穿的是 Ralph Lauren ，而且也經常穿 Michael Kors 和 Calvin Klein，不過她比較突出的裝扮，都是外國品牌。

這與歐巴馬夫人蜜雪兒很不一樣，蜜雪兒用他第一夫人的光環，為年輕一代美國設計師，做了最好的宣傳，小布希夫人蘿拉與柯林頓夫人希拉蕊也都非常忠於美國品牌。

而梅蘭妮亞大部份的衣服，都購自成品，業者都是看到她穿出來才知道。當然這或許也非他所願，怪只怪他老公太顧人怨。美聯社在撰寫相關新聞時，聯繫了許多家時尚品牌，絕大多數都拒絕對梅蘭妮亞的穿著置評，想想看，她是全世界曝光率最高的女人之一，時尚業者卻彷彿避之唯恐不及。

高價加上外國品牌的穿衣路線，對任何一個第一夫人來說，都頗具風險，當年的賈桂琳甘迺迪就因為愛穿香奈兒而被批評。梅蘭妮亞的處境，又比賈桂琳更難，誰叫她丈夫口口聲聲美國優先。

去年五月，她在隨川普訪問義大利的時候，穿了一件色彩鮮艷，佈滿了立體花的 D&G 絲質外套，時尚媒體爭相報導，政論家可就沒那麼客氣了，他們指出那件要價五萬多美元的外套，差不多是一個中等收入家庭的一年所得。如果再想想她老公心心念念想要取消歐記健保，可能會害許多人喪失醫療保障，那就更讓人很難說出好聽的話了。

從電視年代以來，第一夫人的行頭，就成了政治口水的話題。

這是一場不可能打贏的戰爭。蜜雪兒曾因穿了一雙價值 540 美元的浪凡球鞋出席食物銀行活動，而招來批評，卡特夫人在 1977 年卡特的就職舞會上，重複穿著同一件禮服，而被批評太寒酸。

農婦出身的卡特夫人，節儉成性，當貴婦已經十多年的梅蘭妮亞，則已經養成昂貴的品味。她似乎也在有意無意之間，在做和他丈夫同樣的事，就是刻意突顯與前任的不同，梅蘭妮亞在衣著上的選擇，與蜜雪兒幾乎南轅北轍，她鍾愛歐洲名牌，蜜雪兒則是美國優先，這點令人覺得挺諷刺。

蜜雪兒擔任第一夫人期間，設計師如果有衣服雀屏中選，都敲鑼打鼓，巴不得天下皆知，至於梅蘭妮亞，因為有一些不愉快的經驗在先，品牌多半迴避發表意見。