NBA／詹姆士繳出「雙十」賞活塞8連敗

騎士本季狀況起起伏伏，上一戰面對溜馬採取變陣，將 Tristan Thompson （湯普森）拉上先發，收到不錯的效果，今（ 29 ）日再度採取這樣的陣容在家迎戰來訪的活塞，搭配陣中一哥「小皇帝」 LeBron James （詹姆士）繳出 25 分、 14 助攻、 8 籃板的成績，終場騎士以 121 ： 104 擊敗活塞，活塞苦吞 8 連敗，騎士則拿下近期的 2 連勝。

本場比賽活塞本有機會終止 7 連敗，上半場結束時，仍以 61 ： 58 取得領先，但騎士靠著 Isaiah Thomas 的率領，在第三節末端打出一波 10 ： 0 的攻勢奠定勝基，騎士終場就以 17 分之差擊敗活塞。

James 本場比賽有著不錯的手感，攻下全場最高 25 分，並送出 14 助攻、 8 籃板的成績，差 2 籃板就能連續 2 場繳出大三元，「愛神」 Kevin Love 則繳出 20 分、 11 籃板的「雙十」成績。

先前因個人因素離隊的「閃電俠」 Dwyane Wade ，總教練 Tyronn Lue 表示， Wade 有望在下一戰作客活塞時重返賽場。

活塞當家中鋒 Andre Drummond 繳出 17 分、 11 籃板的「雙十」成績， Anthony Tolliver 及 Tobias Harris 皆攻下全隊最高的 20 分，只可惜還是無法終止球隊的 7 連敗。

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