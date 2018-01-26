專家預料人行將出手干預 人民幣短期見6.33水平

人民幣升值步伐加快，再創 27 個月新高。人民幣兌美元即期周四 (25 日) 縮量勁升，盤中最高見 6.3148，飆升 727 點子，為 2015 年 8 月 11 日匯改日以來新高，刷新近 27 個月新高。專家指出，美元疲弱下，人民幣仍會繼續「被動升值」，但這些都不是趨勢性的升值。預料人行將在 6.2 至 6.3 水平進行干預，人民幣短期見 6.33。

事實上，6.3148 已經高於「811 匯改」當天的人民幣兌美元即期匯率收盤價，匯改當天的匯率收於 6.3231。在岸人民幣 (CNY) 昨官方收報 6.3350，勁升 525 點子，盤中一度升破 6.32 整數關口，在岸價升至逾 26 個月高位。在岸人民幣在過去 2 天累漲逾 900 點。

人民幣官方中間價周四設在 6.3724，較上日上調 192 點，並且已連升 5 天。今年以來，人民幣中間價已累升 2.48%。離岸人民幣 (CNH) 昨連穿幾道關口，最高一度升穿 6.32，觸及新高，收市報 6.3166。

美元兌人民幣走勢

交易員表示，美國財長「弱勢美元對貿易有利」的言論繼續拖低美匯，美匯指數首見 89，為 3 年來最低。受此影響，人民幣強勢上行，但由於觀望情緒漸濃，流動性不足加劇市場波動。接下來關注的重點為監管政策，看內地當局會否認為當前市場波動已偏離基本面，需要進行逆周期調節。

《星島日報》引述德國商業銀行經濟學家周浩指出，人民銀行對人民幣強勢並沒有表態。他認為只要是美元繼續下跌，對於人行來說，很難對人民幣升值劃出底線。他預料隨著美元貶值，人民幣將繼續升值。

興業銀行首席經濟學家魯政委認為，美元疲弱的因素以外，當前中國經濟的走勢好於預期，也支持人民幣走強。另一個原因則人民幣利率高企。市場對人民幣升息預期仍然存在，中美利差因素也吸引資金進向較高利率的人民幣。

以 10 年期國債為例，在 2016 年 10 月歷史低位時的利率僅 2.6%，現在已超逾 4%；國開行 10 年期金融債的利率也達 5% 以上，較一年前升逾 150 點子。因此，人民幣利率趨升，人民幣升值壓力重現。

晉峰金融集團國際業務總監文錦輝接受香港《明報》採訪時表示，此波非美貨幣上升是因為美元刻意貶值。歐央行周四議息，因為歐元再上升不利通膨改善，導致難以退市，料會議不會結束寬鬆，將觸發歐元獲利盤，加上日本並未再提減少買債、美元低位吸引美國公司將資金回流國內、3 月升息前美元應會觸底反彈。

美元指數走勢

他認為，即使中國經濟看好，人民幣升至 6.33 水平已經「有點過度」，再升空間有限。他認為只要美元回升，人行或會在中間價壓低人民幣。

渣打銀行外匯策略師張敬勤則指出，「逆周期因子」變「中性」後，人民幣對美元走勢敏感度上升。美元弱勢出乎意料，已下跌到較極端水平，未來數周內會有反彈，但今年美元仍有下跌空間。

今年初至今人民幣兌美元升值 3.41%，幅度低於美匯指數 4.39% 的下跌幅度，星展銀行財資市場部董事總經理王良享認為，人行有機會在 6.2 至 6.3，甚至在現水平稍為干預，買入美元賣出人民幣，一來補充外匯儲備，二來減慢人民幣升勢，美元下跌時人民幣不會跟足升幅，美元跌停時人民幣會回調。

他認為美匯指數會暫時回穩，今年還有 2% 跌幅，人民幣會短暫見 6.33 水平。