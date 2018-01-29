【異動股】鋼鐵板塊快速走強 太鋼不鏽(000825-CN)漲停

早盤，鋼鐵板塊快速走強，截至發稿，太鋼不鏽(000825-CN)漲停報5.86元，寶鋼股份(600019-CN)、本鋼板材(000761-CN)漲3%，方大特鋼(600507-CN)、南鋼股份(600282-CN)、鞍鋼股份(000898-CN)、馬鋼股份(600808-CN)、柳鋼股份(601003-CN)等股漲超2%。

中泰證券分析認為，短期來看随着春節臨近加上雨雪天氣，鋼市實際交易趨向停滞，價格波動更多來自于冬儲節奏變化。若冬儲近期發力過大，則對近期鋼價有利，但會增加開春價格壓力。相反若近期冬儲情緒保守，則節後旺季更值得期待。近兩周來陸續下遊和中間商開始增加庫存，鋼聯數據顯示鋼廠産成品存貨向中間商和下遊企業遷移，遷移過程中，鋼價表現堅挺。

預計今年宏觀經濟随着基建投資放緩，整體顯示溫和下降態勢，但整體可控。階段性庫存波動對價格影響可能占比更大。因此我們需要密切關注旺季前冬儲數量。年前随着年報預增陸續披露，四季度鋼鐵企業業績靓麗，盈利的持續性有望增強板塊的估值水平。

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