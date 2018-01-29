內銀股發力 大市企穩33300點

港股今早再次承接外圍股市升市而高開，並且企穩33300點，其後升幅一度擴大至逾200點，恆生指數最新報33340點，升186點；國企指數最新報13879點，升155點。

內銀股今早表現突出，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報9.28元，升2.5%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報7.62元，升3.8%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.93元，升2.7%。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報92.9元，跌0.5%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報26.45元，跌0.4%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報40.25元，跌1.6%。

內房股方面，碧桂園(02007-HK)最新報16.78元，跌0.7%，中國恆大(03333-HK)最新報29.15元，跌0.2%，融創中國(01918-HK)最新報39.4元，升2.3%，中國海外(00688-HK)最新報31.25元，升1%。

澳門娛樂及消費股方面，永利澳門(01128-HK)最新報28.6元，跌4.7%，金沙中國(01928-HK)最新報46.95元，跌0.4%，澳博控股(00880-HK)最新報8.27元，跌0.4%，銀河娛樂(00027-HK)最新報67元，升1.1%。

香港交易所(00388-HK)最新報300.2元，升0.9%，券商股方面， 中信證券(600030-CN)(06030-HK)H股最新21.8報元，跌0.9%，海通證券(600837-CN)(06837-HK)H股最新報13.18元，跌0.8%，廣發證券(000776-CN)(01776-HK)H股最新報17.94元，升1%。

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