【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆權值股殺尾盤，台股紅翻黑

台股早盤走低，盤中回升翻紅，尾盤台積電、鴻海等大型權值股出現殺盤賣壓，加權指數收盤由紅翻黑，收盤下跌逾 18 點。終場台指期下跌 3 點 (-0.03%)，逆價差 1.1 點，電子期下跌 0.05 點 (-0.01%)，正價差 0.08 點，金融期下跌 3.4 點 (-0.27%)，逆價差 0.06 點，非金電期上漲 9 點 (+0.07%)，逆價差 17.2 點。台指期下跌，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 1382 口，淨空單部位 2117 口；投信淨空單增加 978 口，淨空單部位 35289 口；外資淨多單減少 47 口，淨多單部位 46788 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收長下影線綠 K 棒，指數在 5 日均線下方震盪整理，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，單日成交量能逾 1362 億元，外資上市現貨買超金額約 21.36 億元，期貨未平倉淨多單 46788 口，外資現貨多單加碼、期貨多單同步小幅減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.66 變動到 1.59，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,400 點，賣權維持在 8,800 點，外資選擇權淨空單部位 158,724 口。

