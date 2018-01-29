台股盤前－美股唱旺 有利多頭 靜待摩台期結算+蘋果財報

台股上周走勢看外資與台積電表演，在多空交戰洗禮後，收在 11147.1 點，周線終結連六紅，周指數小跌 3.75 點。美股周五再創歷史新高，反應企業財報利多，道瓊終場大漲 223.92 點，有利本周台股開盤氣氛。

蘋果公司將在本周五公布上一季財報及本季營運展望，攸關蘋果供應鏈走勢；而摩台期本周二 (30 日) 將結算，外資近期在台股現貨市場連續 10 日買超，但外資在期貨市場時增時減，外資操作洞見觀瞻。

今天觀盤重點，友達與群創也預計在 2 月 7 日與 9 日舉行法人說明會，電視面板報價從去年 7 月走跌以來，平均跌幅超過 2 成甚至達 3 成，但預估友達、群創去年獲利都將創下 10 年來新高；展望今年，電視面板報價可望在第一季末觸底，在供需大致平衡下，今年面板前景並不悲觀，外資近兩週幾乎天天買超友達與群創，成為推升雙虎股價最大助力。

鴻海將於本周三 (31 日) 舉行股東臨時會，董事長郭台銘親自主持，主要向股東說明並討論 FII 申請 A 股上市案，待股東臨時會通過該案後，將正式送件申請，有助鴻海集團資本實力壯大。市場看好 FII 挾鴻海集團光環、橫跨智慧製造與品牌大廠手機代工題材，加上陸股高本益比等三大優勢，市值估計上看 2.76 兆元，鴻海潛在收益可期，並將推升整體泛鴻海集團市值挑戰 7 兆元以上。

聯發科積極爭取蘋果訂單，傳出搶在 iPhone 相關晶片合作之前，將先拿下蘋果智慧音箱 HomePod 的 WiFi 客製化晶片（ASIC）訂單，成為雙方第一款合作產品，最快 2019 年延伸至 iPhone 晶片供應。

整體來說，元月以來迄今，台股已經連續八個交易日站穩在 11000 點之上，不過上周一度回測 11100 整數關卡，但隨後指數便一路震盪收斂跌幅，顯示下檔買盤支撐力道依舊強勁。