【統一證券】盤前分析－均線多頭排列、逢低積極佈局



◆盤勢分析

1 月初以來亞洲貨幣的強升使國際資金大舉流入新興市場，在具備強勢獲利展望及高殖利率題材加持下，台股雖呈創高後震盪，但後市表現仍應樂觀期待。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分。歐洲央行宣布維持三大利率不變，主要再融資利率仍為 0%，行長德拉吉並表示今年內升息的機率非常小，並重申針對 QE 政策仍維持每月 300 億歐元的資產購買規模至少到 9 月份，並未考慮 QE 退場；本次 ECB 會議顯著透露偏鴿派氣氛，將使市場資金壓力持續趨緩，有利於股市發展。

第二、上周五據中國統計局公布的數據顯示，2017 年 12 月份工業企業實現利潤為 8241.6 億人民幣，較去年同期成長 10.8%，2017 年總計 YoY 成長 21%，為 2012 年以來增速最高的一年；由於供給側改革的奏效，國有控股企業的實現利潤較 2016 年跳增 45.1%，同時企業負債槓桿率也顯著下滑 0.9%。在國企改革成效顯著下，將有利市場對國企股投資信心，有助推升陸股後勢。

第三、技術面觀察。上周五台股呈現量縮震盪整理，在短中長期均線均維持多方排列，年線站上 10300 點，成交量能穩定未失控，KD 指標呈現高檔鈍化，且外資偏多態度仍未扭轉下，現貨買超積極，應趁短線修正逢低積極布局。

第四、上周五盤面觀察。受惠顯卡缺貨態勢難解、零組件價格續漲，顯卡廠撼訊再度漲停作收股價續創新高，相關族群的微星、曜越、華擎、麗臺也均走強；市場傳聞智原因三星投片使 NRE 收入大增，市場資金追捧帶動股價漲停再創新高。在油價持續走揚帶動下，塑化族群的龍頭股台塑及台塑化均創下波段新高，台塑四寶等塑化股亦是盤面焦點。

