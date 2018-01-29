【大昌投顧】盤前分析－金融指數上週跌幅較為劇烈，後勢可持續追蹤



◆盤勢分析

1. 台股上週一度再創新高表現，市場買氣持續增溫，惟創高後拉回，量能雖未失控，但也不排除有調節力道浮現，最終週線以下跌 3.75 點作收。短線上 5 日線未能站回，雖有止跌力道出現，但多方氣焰消減，將進入整理格局，但因月、季線趨勢上揚，仍是偏多看待，籌碼面外資上週持續買超台股，依舊觀察外資動向。

2. 櫃買指數也呈現創高拉回，且量價開始背離，雖然月、季線也是向上揚，多頭格局，但是量價未能同步下，中小型個股震盪可能相對劇烈，操作難度增加。

3. 金融指數上週跌幅較為劇烈，回測月線有見支撐，未來不宜跌破較佳，後勢可持續追蹤。電子指數上週高檔震盪，仍有創新高表現，需觀察權值股修正的狀況較佳，而上週強勢族群有主機板、光碟片、設備廠等。傳產類股則由塑化、生技等表現較佳。

4. 由於國際鎳價持續上揚，創 2 年來新高，在原料成本激增下，不銹鋼上游可能會調高相關產品報價，持續觀察鎳價是否持續多頭，帶動產品漲勢。

5. 上週特斯拉 Model 3 仍是多空訊息不斷，公司已聲明將按進度實現生產目標，反駁有關特斯拉此款最新、價格最親民的電動車生產再度延誤，但由於近期消息不斷，相關概念股也可能受影響需留意。

