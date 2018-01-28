盛洋投資(00174-HK)擬削減股本 盛美同意注銷4333萬股可換股優先股

盛洋投資(00174-HK)日期為2017年6月1日及2017年8月10日有關股本削減的公告當中，涉及注銷盛美持有的4.71億股可換股優先股，而公司今日(2018年1月28日)就有關建議修訂可換股優先股的條款再發公告。

盛洋于公告中披露，建議修訂可換股優先股的條款如下：將兌換期提前至緊随修訂生效日期後首個營業日下午三時正(香港時間)開始(取代原定由可換股優先股發行日期起五年期間結束時開始);將兌換價由3港元增加至6港元;及將按非累計浮動年利率計算的可換股優先股應付股息調整為按固定年利率3%計算。而建議可換股優先股修訂須待遵守公司條例第180(4)(a)條及達成第二份補充契據的先決條件後，方始生效。

此外，于2018年1月26日，盛美以公司為受益人簽訂第二份注銷契據，據此，盛美同意實行建議股本削減，當中涉及注銷盛美持有的4333萬股股可換股優先股(占于本公告日期全部已發行可換股優先股約5.23%)。建議股本削減須待(其中包括)股東于股東特别大會上通過特别決議案以批準建議股本削減及相關事宜;及下列其中一項：公司債權人或成員公司于批準建議股本削減的特别決議案日期後五個星期内并無向法院申請注銷特别決議案;或倘有任何有關申請，法院作出命令确認特别決議案後，方可落實。為免生疑，建議股本削減及建議可換股優先股修訂并非互為條件。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)