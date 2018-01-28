格林國際控股(02700-HK)發行本金總額2.072億元可換股票據 法定股本增至2億元

格林國際控股(02700-HK)周日晚間公布，于2018年1月26日交易時段後，公司與可換股債券認購人訂立可換股債券認購協議，據此，公司有條件同意發行而可換股債券認購人有條件同意認購本金總額為2.072億港元的可換股債券。按初步換股價每股換股股份0.17港元計算，公司於可換股債券所附帶換股權獲全面行使時將配發及發行合共12.19億股換股股份，相當於公司現有已發行股本約61.79%;初步換股價0.17港元較股份於認購協議簽署日期在聯交所所報之收市價每股0.163港元溢價約4.29%及股份於緊接認購協議簽署日期前五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.1612港元溢價約5.46%。

公告稱，預期可換股債券認購事項的所得款項總額及淨額分别約為2.072億港元及2.041億港元。擬定香港影兒可換股債券認購事項的所得款項淨額約1.182億港元用于償付及抵銷首筆及第二筆香港影兒貸款的本金。

擬定浙銀天勤可換股債券認購事項的所得款項淨額約5910萬港元，其中900萬港元用于支付完成東雅收購事項的餘下現金代價、2900萬港元用于償還2015年3月可換股債券(除非根據其條款已獲兌換)、約500萬港元用于償還首筆及第二筆香港影兒貸款的餘下本金及利息，及約1610萬港元用于償還集團的其他到期債務及/或作為一般營運資金。

擬定投資者可換股債券認購事項的所得款項淨額約2680萬港元用于(若公司被要求贖回而不兌換的情況下)償還浙銀天勤2017年可換股債券，或在浙銀天勤2017年可換股債券兌換而不贖回的情況下用于償還集團的其他債務及/或作為一般營運資金。

此外，董事會建議通過增設額外160億股股份，將公司法定股本由4000萬港元(分為40億股股份)增加至2億港元(分為200億股股份)，該等股份彼此間將在所有方面享有同等權益。

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