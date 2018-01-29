澳網／費德勒完成衛冕勇奪生涯第20座大滿貫

澳洲網球公開賽今 (28) 日進行男單的決賽，由瑞士天王 Roger Federer(費德勒)對上克羅埃西亞名將 Marin Cilic，雙方此役都拿出個人最好的表現，Federer 在經過兩度被對手扳平盤數的情況下，最終超越自我、以 6-2、6(5)-7、6-3、3-6、6-1 拿下冠軍，也奪得個人職業生涯的第 20 座大滿貫。

首盤 Federer 仍舊展現他這一次賽會極好的發球，一發得分率高達 9 成，二發得分率也有 8 成左右，牢牢控制著發球局的優勢；同時他還破掉了 Cilic 兩個發球局，以 6-2 先拿下一盤。

第 2 盤 Cilic 先保發之後，一度在 Federer 的發球局取得 40:15 的優勢，但之後 Federer 連拿 4 分順利保發；雙方接著鏖戰到搶七，Cilic 在先被破掉一個發球分的情況下，最終逆轉以 7-6(5) 取得該盤的勝利。

將盤數扳成 1:1 後，Cilic 信心大增，回球也更加敢打，給 Federer 造成不小的麻煩；不過球王還是利用他的經驗在第 6 局找到破綻，取得破發 1 局的優勢，隨後在盤末發球局以直落 4 球保發，取得聽牌的優勢。

第 4 盤 Federer 乘勝追擊，一開始就破發成功，但 Cilic 在第 6 局用一個「Love game」實現回破，士氣大振的克羅埃西亞人隨後連拿 5 局，第 4 盤以 6-3 拿下，將比賽逼進到決勝盤。

雙方最後的拚搏，Federer 在一次挑戰成功後連破帶保的取得 3-0 的優勢，Cilic 被破後氣勢上受到影響，第 6 局再度被破，Federer 取得 5-1 的絕對領先，也鎖定了最後的勝局。

Federer 此次自 06、07 年後再度於澳網衛冕成功，成為繼 Roy Emerson、Novak Djokovic 之後第 3 位拿下 6 座澳網冠軍的選手，同時也是史無前例的第 20 座大滿貫。

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