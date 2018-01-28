女童路旁讀書賣地瓜攤家計網不捨：用新台幣下架

適逢寒假期間，許多小朋友不是待在家就是跟親友出遊，不過，台東知本台 11 線旁，一名國小五年級的小女孩為幫媽媽分擔家計，不畏寒風獨自坐在路邊擺攤賣地瓜，再利用空檔時間念書，認真懂事的模樣在網路上曝光，令許多網友相當不捨，希望能「用新台幣下架」讓小女孩早點回家。

小女孩體恤媽媽平時為了照顧哥哥與她，要上班又要種地瓜多賺點錢，相當辛苦，除會與哥哥幫忙採收地瓜之外，也常在假日用塑膠籃裝著家裡種的地瓜到路旁擺攤，把塑膠籃當成桌子、擺上一袋袋地瓜，就是一個簡單小攤，自己再默默坐在一旁等候客人上門。雖然地瓜量不多、一袋賣 100 元，生意好的時候一天可賺 1 千多元、較差時也有 5 、 6 百元，有時早上就賣光所有地瓜，小女孩便先回家休息、下午再出門繼續擺攤賺錢。

即使近日天氣寒冷，小女孩已瑟縮成一團，她仍樂觀表示只要有客人上門買地瓜「就很高興了！」沒客人的時候，她就拿出書本閱讀、寫作業。不少熟客都知道小女孩相當懂事，只要經過就會停下購買，有時也會刻意多買幾包讓小女孩早點回家，深怕她吹風著涼。

小女孩認真擺攤的模樣被路過民眾拍下 PO 網後，吸引眾多網友關注，對小女孩的懂事乖巧感到心疼與不捨，發起揪團購買想讓小女孩早點回家休息。對此，台東縣政府社會處表示，若小女孩並非被強迫且也做得開心就沒問題，但近來天氣較寒冷，建議家長應替小女孩添加衣物保暖。

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