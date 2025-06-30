鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-30 19:08

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近年國銀積極轉型搶攻點數生態圈，台新銀行今 (30) 日推出權益「自由選 3.0」，切換刷平台擴充為 7 大方案、萬家通路最高 3.8%，回饋無上限。四大明星產品 @GoGo 卡、FlyGo 卡、玫瑰 Giving 卡與太陽卡 / 玫瑰卡 (切換刷方案)，將於 9 月 1 日開始共享 7 大方案，保留原有的加碼通路；每月一般消費滿額再享市區停車 6 小時，保費 1.3% (免切換、無上限)。

最高回饋3.8%！台新銀推權益自由選3.0 四大明星卡片共享萬家通路。（鉅亨網記者陳于晴攝）

台灣國人平均持有 4.6 張信用卡，根據台新焦點訪談，85% 的受訪者希望能精簡卡數，輕裝外出也方便管理。事實上，台新銀行為「自由選」先驅，早在 2011 年即推出；2024 年完善數位 APP 平台建置後，推出自由選 2.0，客戶可透過 Richart Life App，每天切換加碼方案。

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今 (2025) 年再升級推出自由選 3.0，加碼場景擴充至 7 大方案，涵蓋旅遊、餐飲、交通、娛樂、購物 (含百貨與網購) 等，上萬家通路，最高回饋 3.3%，使用台新 Pay 於相同場景還可升級至最高 3.8%。海外回饋 3.3% 的地區，由「日韓歐美」擴增為「全球各國 (含海外網購)」，更提高至額度內消費都享最高 3.3%。

根據台新卡友使用數據與質化焦點訪談，50% 持卡人使用過信用卡附加權益服務 (市區停車、機場接送與道路救援等)，其中「免費市區停車」最熱門，本次自由選 3.0「切換刷平台」，針對開車族群推出當月一般消費滿 6000 元，次月即享 6 小時免費停車。此外，刷卡金額佔總簽帳比例最高的保費項目，台新更提供保費 1.3% 回饋 (無上限)，免切換、免登錄，減輕客戶投保負擔，強化保障。

(鉅亨網記者陳于晴攝)

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，台新金控持續壯大版圖，今年 7/24 即將與新光金控整併為台新新光金控，面對即將服務更多的客戶挑戰，台新將更著重聚焦權益升級與客戶體驗優化，透過權益方案的靈活調整，以擴大服務全客群的消費需求。

媒體關注，台新自由選相較國泰世華 cube 或玉山銀行 Unicard 策略有何競爭優勢？台新銀行數位金融處資深副總黃天麟指出，關於「選」這件事，核心理念在於如何滿足客戶需求，相信各家銀行客戶一定會有重疊，雖然權益看起來相似，但大家的合作商家、消費習慣、加碼回饋等是經過 30 年經驗累積下來，並經過精密的大數據統計分析。

他舉例，「現在每個人都有一支 iPhone，但當中 APP 絕對不一樣」，台新這次整併信用卡並非別人做什麼、我就做什麼，他提到台新有一群客戶對於市區停車仍有高需求，因此決定保留部分資源給市區停車，而非全數提供消費回饋，甚至把保費回饋加入 (1.3%)，較多數銀行 1.2% 水準更高。