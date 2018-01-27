名家論壇》洪孟楷／台大校長不能就任是台灣民主的挫敗

標題會危言聳聽嗎？也許。但卻是事實！容我說明，如果二月一日管中閔沒有辦法順利接任台大校長，台灣民主法治將在民進黨之手中毀於一旦！

為什麼？因為現在民進黨以三分之二國會多數提案，要求教育部暫緩發給已經經過選舉過程順利產生的台大準校長管中閔證書。而目前是總預算審查階段，換言之，就是挾著對於預算的控制權，而來威脅要求教育部。如果這招可行，那不就天下大亂了？

連公開公正的台大校長選舉結果都能夠阻擋上任，對民進黨來說，還有什麼阻擋不了？

所以，有沒有可能，年底台北市長選戰國民黨贏了，民進黨卻提案要中選會暫緩發給當選證書？只因為爭議尚未釐清。或是會不會發生，議會互選產生出議長，民進黨卻在國會提案，要求內政部不得監交，只因人選與民進黨的顏色不同。如果本次台大校長案可以這樣搞，那麼往後每一次選舉，只要不如民進黨意，也都可以如法炮製，這樣，還能有所謂我們所自豪的民主嗎？

台大校長遴選是經過公開受理、詳細審查資格，並且讓九位候選人各抒己見、大談理念，最後由遴選委員投票選出，過程透明嚴謹。因為這是國內學術最高殿堂，謹慎自然不在話下。而民進黨較屬意的人選也在其中候選，既然參與了選戰，最後卻對結果願賭不服輸，難道要像蔡英文過去對待司法改革會議一樣，重投一次直到選出想要的結果，才能算數？

且再退一步言，今日質疑準校長管中閔資格不符，不外他身為台灣大哥大獨立董事及論文事件，如今論文事件已被釐清是烏龍爆料，且爆料者之一的綠委張廖萬堅還被起底出其論文才有抄襲之嫌疑，真是「刮別人鬍子前，真的該把自己給刮乾淨」。而獨立董事更是台大早已知情、且去年六月還公告周知，所以從來沒有隱瞞事實，「爺們，行事作風向來光明正大。」

既然如此，質疑管中閔資格不符的事實全不存在，教育部難道還有任何理由不聘任經過大學自主選出之人選？如果今日能放任政治力介入校園、明天就能介入媒體，再來介入大小選舉，最後就是獨裁政府。今日的姑息、就是明日的悲劇。

所以，任何信仰民主價值的自然人，無論您的黨派立場為何，在台大校長就任的這件事上，責無旁貸地都應該挺身而出。二次大戰前，英法對於德國採取了姑息主義，後來養成了橫掃歐陸的邪惡納粹；2018 年的一月，如果姑息了破壞大學自主的政治黑手，將來的某一天，我們將只能在鐵幕下懷念曾有過的民主。

任何選舉，國民黨可能會輸、民進黨可能會輸、任何參選人都可能會輸，但台灣的民主不能輸！

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

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