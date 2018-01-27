市區免費停車全攻略 一張圖秒懂13張信用卡優惠門檻

市區停車費貴森森，民眾可善用信用卡優惠來省荷包。目前市面上享有免費停車優惠的信用卡共有 13 張，包括中信 LEXUS 商務世界卡、台新昇恆昌無限卡、聯邦微風御璽 / 鈦金卡、玉山世界卡等。不過，專家也提醒，享免費停車優惠前，應先搞清楚銀行設定相關消費門檻、停車時數限制等，以免權益受損。

Money101.com.tw 台灣董事總經理周純如表示，今 (2018) 年起，多數信用卡權益都有感縮水，例如中信在網站上公告，自 4 月 1 日起，信用卡的各項權益，將從「每卡」限縮為「每戶」，若持有多張卡，就以最高等級卡片的優惠規格為計。

而台新昇恆昌無限卡原本是多數卡友的「停車卡」，因為不須達到消費門檻，就可享有每日 1 次，每次最高 4 小時免費停車，自元旦起，新增一條「每月免費停車上限 30 小時」。

若細看各家銀行停車優惠部分，以每日免費停車 4 小時最為優惠，像是中信 LEXUS 商務世界卡上月新增消費 1 萬元以上，即可享每次最多 4 小時，每日 1 次免費停車；台新昇恆昌無限卡則是無需消費就可享每日 1 次，每次最多 4 小時免費停車，但是，每月上限 30 小時。兩張卡都與中興嘟嘟房、台灣聯通、24TPS 永固便利停車場合作。

至於無須達消費門檻，或是新增 1 筆不限金額消費，即可享每日免費停車 3 小時的卡別，包括台新環球 / 亞洲無限卡，無消費門檻，每日 1 次，無次數上限；台新國泰航空世界卡、富邦 IMPERIAL 尊御世界卡、日盛無限卡只要新增 1 筆消費，就享每日 1 次，每月無次數上限的免費停車資格。

另外，各大百貨公司聯名卡也能提供免費停車優惠。以台北信義商圈來說，停車費一小時就要價 50 元到 100 元，想要省下這筆花費，就適合「過卡」就能享免費停車的卡別，像是聯邦微風御璽 / 鈦金卡平日享 3 小時免費停車、中信 TAIPEI 101 MALL 御璽 / 鈦金卡享 2 小時免費停車。

值得留意的是，Money101.com.tw 表示，民眾享有免費停車優惠前，須搞清楚銀行設定的消費門檻，還有免費停車的次數、時數上限，以及合作的停車場家數。當銀行同時與越多家停車場合作，卡友選擇性越多，也越容易找到車位。