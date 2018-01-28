銀行股大漲，港股銀行股該買誰？——1月26日海外脫水研報

保持耐心，還不是重新投資蘋果產業鏈的時候

（摩根士丹利）

（註：繼摩根大通之後，摩根士丹利也看空了）

1、蘋果的相關產業鏈股自 iPhone X 發售以來已經下跌了 16%，這可能反映出華爾街對於相關公司 2018 年營收的整體看空。

2、摩根士丹利分析師下調今年 iPhone 銷售數量 5%（從 2.63 億部到 2.5 億部）。

3、從時機上考慮，摩根士丹利認為現在應該保持耐心。通過情景分析以及考慮蘋果產業鏈股與蘋果股價的正相關性，摩根大通認為蘋果營收可能有 10-25% 的下行空間，這可能將導致蘋果股價下跌，相關的 P/E 值可能想向歷史中位數回歸。

4、現在沒有必要急着買入。相關公司股價再有 10-15% 的股價修正，或者在公司的 2 月 1 日財報華爾街重新對其預期做出調整可能才是合理的買入時機。

摩根史丹利投資建議：

陌陌在內容和新用功能上還有很長的路要走 （高盛）

1、高盛認為陌陌 2018 年將專注於 2 點：1、創造更多分散化和專業化的直播內容；2、創造出更多新的新功能（特別是基於聲音的社交功能）來鼓勵用戶參與。

2、MOMO 以前主要靠用戶自發創作內容，但目前來看不能滿足觀眾的需求。預期未來與專業協會和主播合作關係的加強將得以推出更多樣化和優質的影音直播內容，提升「重金」用戶的占比和每位用戶的收入。

3、MOMO 將提供更多的用戶新體驗，尤其是基於語音的社交模式。對於「1 對多」的影音直播來說，用戶通常需要花較多的錢才能吸引主播的注意，而 17 年 3 季度數據顯示「重金」用戶在總付費用戶的占比不足 1%。對於剩餘的眾多用戶來說，需要一些不同的方式與其他人互動。鑒於此，廣播和社交遊戲的開發可能使用戶更容易參與其中。

4、但是這在潛在增加公司營收的同時也要求公司必須支出大量的投資和研發支出。

5、鑒於此，高盛下調陌陌 18/19 的 EPS 預期，同時上調公司研發支出及渠道營銷費用。下調公司估值水平從 22x 18E PE 至 15x 2019E PE。下調公司目標價格從之前的 56 美元至 40 美元

高盛投資建議：

陌陌（MOMO） 評級：買入

目標價：下調至 40 美元

2018 年港股消費股買什麼？

（野村）

1、野村認為消費板塊經歷 2017 年集體狂歡後，2018 年的選股邏輯在於估值偏低，同時在中國居民消費習慣改變的大環境下，公司業績增長潛力被低估的標的。

2、中國的個人護理用品市場預計將有顯著增速。恆安國際將進一步擴大它在女性衛生用品市場的市佔率，尤其是高端品類的比例將會擴大，貢獻不小的利潤增速。恆安去年推廣的高端嬰兒紙尿褲品牌奇摩已經滲透了線下五分之一的線下母嬰店渠道，線上滲透還不足，銷售額只占總量的 7%，那麼今後渠道完善後業績增速可想而知。

3、六福集團整體的同店銷售額（SSS）出現下滑，其中港澳、中國內地市場與競爭對手周大福相比，都顯得遜色。2018 財年第第三季，六福與周大福的 SSS 增速分別為 1%/5%（港澳市場）和 - 4%/5%（中國內地市場）。然而，野村預測六福的特許經營店在中國內地的擴張能夠彌補 SSS 的劣勢，並看好 2018 財年的開店情況。財年第第三季集團在內地新開的 71 家門店中，就有 6 間自營店和 65 間特許經營店。

4、申洲國際的越南生產線正在擴張，織布產能從日均 200 噸增加到 250 噸；服裝生產線工人數量增加了 10%，產能利用率從去年的 30-40% 提高到 50-60%。申洲越南生產織布和服裝的勞動力比中國便宜 50%，野村估計 2018 財年的實際稅率也會下降。申洲目前是耐克的 Flyknit Generation 2 系列獨家供貨商，兩個月前就已開始供貨。

5、截止 2017 年 9 月，新秀麗品牌 Tumi 年銷售額年增率增長 12%（按固定匯率算）。野村證券預計 2018 財年公司銷售額增速為 18%，基於 2018 財年第一季面向歐亞消費者的春夏款產品的推出，以及公司將上一財年收入的 6-7% 投入到渠道和品牌建設中，這一投入年增率增長了約 4 個百分點。

6.、野村認為日清食品能夠將集團在香港和華南市場的成功模式複製到內地其他地區，日清的品牌接受度已經有了較大提升，中國內地市場對方便食品品牌的挑選也變得多樣化。日清食品的母公司日本日清集團在產品在香港和華南發展成熟，在兩個市場所占市佔率分別為 65.3%/2.8%，其研發水平為同業一流，可以為日清食品提供品質保障。

野村投資建議：

恆安國際（1044.HK）評級：買入

目標價：82.5 港元

六福集團（0590.HK）評級：買入

目標價：39.6 港元

申洲國際（2313.HK）評級：買入

目標價：83.7 港元

新秀麗（1910.HK）評級：買入

目標價：39.5 港元

日清食品（1475.HK）評級：買入

目標價：4.1 港元

凈利差持續走高，港股銀行股該買誰？

（摩根士丹利）

1、在非典型的升息周期下，銀行凈利差（NIM）將保持長期漸進式增長，銀行股將會有良好的表現。此次升息周期由信貸供應的合理化驅動，相比傳統周期 NIM 達到峰值需要 18 個月，非典型周期則需要 45 個月，且由於目前仍處於升息周期的中間階段，宏觀經濟的漸進影響和資產質量擔憂的緩解將有助於銀行股有良好表現。

2、預計市場利率在 2018-19 年將上升，新增貸款的殖利率將上漲 50-60 個基點。其中四大行 NIM 在未來兩年將擴張 6-12 個基點，而中市值銀行的 NIM 增長將更為溫和甚至可能出現收縮。

3、即使在非對稱升息的情況下，中國郵政儲蓄銀行，農業銀行和建設銀行將面臨 NIM 擴張。分析發現，中國郵政儲蓄銀行，重慶農商行，農業銀行，建設銀行在 2018 將有超出同業的 NIM 增長。且儘管金融監管對股份制銀行產生了一定的不利影響，但預計中信銀行和民生銀行的 NIM 和利息凈收入將出現好轉。

4、由於銀行的盈利預期增加，最近的金融清理整頓使系統性不確定減少，透明度增加，將推薦個股的目標價平均上調 11%-52%。

摩根士丹利投資建議：

農業銀行（601288/1288.HK）評級：增持

目標價：6.1 元 / 6.5 港元

建設銀行（601939/0939.HK）評級：增持

目標價：11.2 元 / 11.9 港元

工商銀行（601398/1398.HK）評級：增持

目標價 8.6 元 / 9.2 港元

中國銀行（601988/3988.HK）評級：增持

目標價：5.9 元 / 6.4 港元

中國郵政儲蓄銀行（1658.HK）評級：增持

目標價：7.1 港元

民生銀行（1988.HK）評級：增持

目標價：11.2 港元

中信銀行（0998.HK）評級：增持

目標價：7.5 港元

重慶農村商業銀行（3618.HK）評級：增持

目標價：9.8 港元

重慶銀行（1963.HK）評級：增持

目標價：9.7 港元

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『新聞來源／華爾街見聞』