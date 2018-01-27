史上首次！怕賣得太火，嘉實新基金緊急設置規模上限

據中國基金報消息，為響應監管要求，首次出現基金公司為擬發行基金緊急設置規模上限。

比如將於下周一發行的嘉實核心優勢股票發起式證券投資基金今日公告稱，為了做好投資管理和風險控制工作，首次募集上限為90億人民幣。這是日前監管部門發布監管通報後，基金公司首次專門對即將發行的新產品就發售規模，發布補充公告。

其實嘉實核心優勢在1月18日發布的發售公告顯示，並未對募集目標進行設定。

開年以來，市場連續出現爆款基金，除了興全合宜327億的首次募集規模，還有不少首募超50億的品種，如華夏穩盛首募達到78.17億元，華安紅利精選混合基金提前結束募集，該基金最終募集金額達到50.23億元。

近日來，有基金公司開始主動控制規模，比如為了合理控制基金募集規模，本周二發行的東方紅睿澤基金對投資者的認購設定了上限，單個基金賬戶累計認購金額不超過1萬元，且限定發行時間僅為1月23日一天。而由明星基金經理魏偉掛帥的富國成長優選三年定開基金，因為銷售不俗，該基金發售兩日即結束募集。

其實，東方證券資管在去年11月東方紅睿澤三年定開混合基金發行之前，已經對發行期、投資者可認購上限做了限制。於2017年11月8日發行的東方紅睿璽三年定開混合基金，曾創下一日認購申請金額178.22億元的盛況，不過公司主動將首次募集規模控制在20億元，單戶限購5萬元，發行當日即結束募集並啟動比例確認，最終確認配售比例11.22%。

在監管通報中，東方紅這種通過設置規模上限的做法獲得肯定。

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