中國國務院發布首部《中國的北極政策》白皮書

綜合新華網、中國證券網今 (26) 日報導，中國國務院新聞辦公室發表《中國的北極政策》白皮書，該白皮書，是中國政府在北極政策方面發表的首部白皮書。該白皮書指出，中國願依托北極航道的開發利用，要與各方共建「冰上絲綢之路」。

中國外交部副部長孔鉉佑介紹，中國參與北極事務的主要政策主張有五項：第一，不斷深化對北極的探索和認知；第二，保護北極生態環境和應對氣候變化；第三，依法合理利用北極資源，以可持續的方式參與北極航道、非生物資源、漁業等生物資源和旅遊資源的開發利用；第四，積極參與北極治理和國際合作；第五，促進北極和平與穩定。

《中國的北極政策》指出，北極富含地熱、風能等清潔能源。中國尊重北極國家根據國際法對其國家管轄範圍內油氣和礦產資源享有的主權權利，尊重北極地區居民的利益和關切，要求企業遵守相關國家的法律並開展資源開發風險評估，支持企業通過各種合作形式，在保護北極生態環境的前提下參與北極油氣和礦產資源開發。

白皮書提到，中國將致力於加強與北極國家的清潔能源合作，推動與北極國家在清潔能源開發的技術、人才和經驗方面開展交流，探索清潔能源的供應和替代利用，實現低碳發展。

《中國的北極政策》白皮書還指出，中國將依托北極航道的開發利用，要與各方共建「冰上絲綢之路」。 據白皮書介紹，北極航道包括東北航道、西北航道和中央航道。全球變暖使北極航道有望成為國際貿易的重要運輸幹線。

白皮書指出，中國鼓勵企業參與北極航道基礎設施建設，依法開展商業試航，穩步推進北極航道的商業化利用和常態化運行。中國重視北極航道的航行安全，積極開展北極航道研究，不斷加強航運水文調查，提高北極航行、安全和後勤保障能力。切實遵守《極地水域船舶航行安全規則》，支持國際海事組織在北極航運規則制定方面發揮積極作用。主張在北極航道基礎設施建設和運營方面加強國際合作。

白皮書說，中國尊重北極國家依法對其國家管轄範圍內海域行使立法權、執法權和司法權，主張根據《聯合國海洋法公約》等國際條約和一般國際法管理北極航道，保障各國依法享有的航行自由以及利用北極航道的權利。中國主張有關國家應依據國際法妥善解決北極航道有關爭議。