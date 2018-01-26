〈電子支付整合首例〉智冠：未來可能2張牌照合併為一

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今 (26) 日宣布與全達 (8068-TW) 旗下藍新科技進行換股整合，智冠集團財務長暨智付寶總經理鍾興博表示，整合後未來金流交易規模以邁向 500 億元為目標，盼能盡快損益兩平進而獲利賺錢，且未來不排除將 2 張電子支付牌照合併為 1 張。

雙方換股整合後，智冠旗下金流服務與藍新科技的金流交易規模將邁向 300 億元，鍾興博表示，金流事業要能獲利賺錢，金流交易規模起碼得達到 300 億元，他指出，悠遊卡目前金流交易規模為 600 億元，扣掉捷運代收費後，交易量約 500 億元，1 年約可獲利 1.8 億至 1.9 億元，因此金流交易量至少 300 億元起跳，才是達到損益兩平的最基本規模。

鍾興博表示，未來金流交易規模目標為 500 億元，盼在合併後財務體質轉佳、經濟規模擴大下，盡快達到損益兩平，甚至進而獲利賺錢。

展望未來，鍾興博表示，目前智冠擅長線上代收服務，而藍新、歐付寶與街口等，則是著墨線下代收服務，未來將從線上代收反攻線下代收，將線上資源轉入線下基礎中。

鍾興博指出，智冠本身有龐大的遊戲消費族群與會員，藍新科技有電商與物流背景支援，在龐大會員基礎下，加上祭出行銷補貼優惠、推動電子錢包等方式三管齊下，擴大商店數規模與會員基礎等發展電子支付所需的兩大重要因素，也將納入大宇資與新零售等資源，使商家與消費者數量同步擴增。

不過，目前智冠與藍新各擁有智付寶與台灣電子支付等 2 張電子支付牌照，鍾興博表示，未來整合平台資源後，不排除將 2 張電子支付牌照合併為 1 張。