開發金加速提升ROE 高股利政策續行 外資持股比例創新高

開發金控 (2883-TW) 去(2017)年第 4 季將中壽納為子公司後，獲利四大引擎確立，也帶動開發金去年獲利重返百億元大關，並創下近 11 年來新高。展望今年，新總經理王銘陽上任後，訂下全力提升股東權益報酬率（ROE）、全面落實永續企業社會責任（ESG）兩大策略方案。正因為獲利動能增加，開發金可望維持高股利政策，也因此吸引外資持股達 26% 創歷史新高。

開發金控已順利完成轉型，歷經第一階段併購凱基證券、第二階段轉型為資產管理營運模式、第三階段併購萬泰銀行，第四階段轉投資中國人壽也宣告完成，從此進入創投 / 私募股權、證券、銀行、壽險 4 大引擎時代。

開發金控去年 9 月 13 日順利達成公開收購中國人壽 25.33% 已發行股份後，加計凱基證券原已持有中國人壽的 9.63% 股份，以約 35% 持股成為中國人壽最大股東。

開發金在中壽加入之下，去年稅後純益達新台幣 116.41 億元、年增 97.17%，成長幅度僅次於新光金控，且去年獲利創近 11 年新高與史上次高紀錄後，ROE 來到約 7% 多，中壽董事長王銘陽兼任開發金總經理後，也加速提升股東權益報酬率 (ROE)。

開發金已連續 3 年每股配發現金股息在 0.5 元以上，股利配發率也都在 8 成以上，開發金高層主管表示，因帳上現金部位充足，高股利配發率可望是未來持續進行的政策。

外界推估，以開發金去年每股賺進 0.8 元估算，今年每股可配發的現金股息超過 0.7 元，以今天收盤價 10.85 元計算，現金股息殖利率超過 6.5%，仍屬高現金股息殖利率概念股，對於長期資金而言相當具有吸引力。

開發金也因此吸引外資積極買超，外資連續 8 個交易日買超，外資持股比重也已達 26%，創近年來新高，且進場的外資多半屬於長期資金的退休基金。而散戶持股比重也從過去的 6 成降至 45% 左右，顯見開發金籌碼穩定。

開發金已完成 4 階段轉型，目前已以壽險、銀行、證券、直接投資 4 大引擎為發展方向，但是對中壽持股僅 35%，據了解，開發金將中國人壽納為金控 100% 持有子公司可以期待，不過購併需要大筆資金，開發金除目前含子公司開發資本的帳上現金約有 150 至 200 億元外，若有適當時機，不排除以舉債、現金增資的方式提高對中壽持股，且可望「一次到位」併購。