台股盤後－電子三雄鬧內鬨 均線糾結多空狹幅震盪 周K線收黑

台股今 (26) 日呈現電子三雄鬧內鬨，台積電呈現平盤下，拖累指數走跌，至於大立光與鴻海則是成為抗跌指標。面板雙雄仍是持續吸金，電子個股零星點火，午盤過後傳產加入拉抬指數的行列，尾盤台積電及節能股賣壓再度湧現，終場下跌 18.85 點，以 11147.1 點作收，成交值 1359.45 億元。周線下跌 3.75 點，K 線收黑。

以中小型股為主的櫃買市場走勢陷入震盪，中場指數翻黑，午盤又拉回到平盤附近，終場以平盤 152.86 點作收，成交值 403.2 億元。周線下跌 0.14 點，K 線收黑。

台股今天類股呈現漲跌互見，其中跌幅最重的是玻陶類股，跌幅達 2.9%，觀光、食品、電子零組件等跌幅也逾 1%，電器電纜、其他類、半導體、航運、貿易百貨、金融、橡膠、汽車、資訊服務、造紙、鋼鐵、電腦設備、其他電子等也均收黑。

至於上漲類股則有光電、電機機械、塑膠、水泥、油電燃氣、通信網路、建材營造、生醫、化學生醫、化學、電子通路、紡纖等。

台股今天面臨 5 日線攻防戰，不過台積電卻成為壓抑盤勢反攻的障礙，全場均在平盤之下整理，連帶拖累了矽晶圓族群也跟著走弱，包括中美晶、合晶及環球晶，跌幅均超過 1%。

不過電子三雄的鴻海及大立光則力抗台積電，其中鴻海因為下周將舉行股東臨時會，市場預期，鴻海董事長郭台銘將正式說明今年景氣看法，也激勵鴻海相對抗跌；大立光則是受惠於二線光學廠相對抗跌，加上 3800 元價位也吸引呈現買盤進場。

電子族群則是呈現個股表現，其中機殼廠鎧勝 - KY 因為有望打入蘋果平價 iPhone 供應鏈，推升股價強拉漲停；電腦周邊廠曜越也因為電競題材發酵，股價同步漲停；至於比特幣概念股則由智原及撼訊持續吸引資金湧入。

另外傳產股則受惠於國際油價續揚，台塑集團四寶中的台塑、台化及台塑化獲買盤加持，二線廠包括華夏、台達電、炎洲、台苯等漲幅也均超過 1%。

分析師林孟漢表示，台積電持續陷入整理，壓抑了多方反攻 5 日線的氣焰，加上下周又有摩台期結算的因素干擾，也讓指數繼續維持盤整走勢，目前 10 日線及月線走勢都還是向上，指數短線支撐先看 11100 點，如果無法守住，則均線將轉為向下，恐將出現較大幅度下修壓力。