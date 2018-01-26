利豐研究中心：香港不可照搬內地新零售模式

馮氏集團利豐研究中心發佈了《2018年中國商業十大熱點展望》報告預測，2018年全年GDP同比增長為6.7%；社會消費品零售總額同比增長約10.1%。

該報告指出，新零售時代的到來湧現出大量創新零售業態和商業模式，企業應時刻留意市場發展，及時反應，以滿足中國消費者在移動、社交、體驗、便利、個性化產品和服務方面的需求。同時企業應善用新興科技如AI和VR技術，結合O2O商業模式，在各銷售渠道提供無縫銜接的客戶體驗。

在內地「新零售」正發展得如火如荼時，香港市場的反應卻顯得稍顯淡靜。馮氏集團利豐研究中心副總裁林詩慧指，這並不意味著香港在新零售方面處於落後地位，因租金、居民生活習慣、生活便利程度等方面的現實因素制約，香港不能直接照搬內地新零售的發展模式。但在利用香港的金融和法治優勢下，企業可結合自身情況嘗試發展新零售。

而對於內地電商平台開始進攻香港市場，林詩慧稱，香港亦有類似平台，因此會有市場競爭存在。而電商產品對消費者的吸引力程度是關鍵因素，因此，能夠提供「人無我有」的產品是內地電商平台在港開拓市場的競爭力所在。

此外，對於近年興起的包括微信支付、支付寶、PayPal等在內的第三方支付平台，林詩慧則認為目前或因宣傳力度不夠，暫未能吸引到大量香港消費者使用，但相信未來會有較大發展空間。

文：鄒舒惠

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