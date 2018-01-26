擁巨資 TVB(00511-HK)董事會將研究派特別息或投資

電視廣播(TVB)(00511-HK)早前宣布終止42億元回購計劃，第二大股東Silchester建議派發特別股息。消息指，由於TVB坐擁龐大現金，故下次董事會會議時，會研究如何處置該筆現金，包括派特息或作投資之用。

發言人說：「董事局注意到Silchester提議每股派發9.6元特別股息，但希望股東注意本公司組織章程157細則，當中指明『本公司可在股東大會宣布以任何貨幣派發股息，惟股息總額不得高於董事局所建議者』。」

「董事局建議股息水平時會考慮若干因素，包括但不限於年內淨利潤及發行股份數目、公司發展計劃及未來前景、是否有足夠現金應付營運、資本開支和應承擔之財務責任，以達至任何股息建議。董事局會於考慮及批准截至2017年12月31日止年度業績的會議上進行此程序。」

消息人士稱，TVB有兩個選擇，一為派發特別息；二為尋找新項目進行投資。

TVB第二大股東Silchester一直反對回購計劃，更曾建議若回購方案失效，應考慮派發每股9.6元特別息，不但可以惠及所有股東，亦毋須特別監管豁免或支付重大的法律和專業費用，同時令TVB股票在市場上的流動性得到保護，因此多次呼籲TVB盡快提出派特別息議案。

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