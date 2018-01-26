【亞洲投顧】寶得富股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

智原再漲停，找到主力找到獲利

今天大盤量縮上沖下洗，多方格局急跌緩漲，所以現在還是多方控盤，前幾天一直提醒大家，大盤短線上漲幅有點大，而且法人期權籌碼都偏空佈局，要小心短線震盪，直接回測支撐之後，現在大盤觀察站穩 11178 點重新轉強攻擊波段高點；帶量跌破 11089 點的話，容易回補 11030 點缺口，盤勢會轉弱。



龍哥一直提醒大家，之前控管風險，不要太過積極加碼股票，操作就是按照規劃，例如，佈局的 3026 禾伸堂，獲利放口袋，獲利 20%；會員持股 2353 宏碁獲利 40% 以上，獲利放口袋之後，重新進場佈局，龍哥前兩天直接帶會員買進 3035 智原，現買現賺漲停，今天又漲停；3037 欣興也創高，龍哥還要佈局一檔新主力股，準備起漲，快來一起操作。

今天外資期貨多單增加 249 口，自營商期貨空單增加 1380 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，外資期貨多單增加，不過選擇權賣權也很多，避險狀況明顯，自營商選擇權短線偏空，回測過後，籌碼有點亂，配合量價觀察。



2481 強茂先轉強，再換 3035 智原和阿信~ 4725 信昌化以及華哥~ 2367 燿華轉強，又換 2353 宏碁和 3037 欣興轉強，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，推薦的股票一檔接著一檔創高，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的主力股】

3035 智原，2353 宏碁，3037 欣興

6147 頎邦，4725 信昌化，3006 晶豪科

3034 聯詠，3611 鼎翰，3044 健鼎

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10418 點偏多操作，跌破 11030 點移動停利出場；空方操作者大盤帶量跌破 11030 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估