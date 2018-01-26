【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

多空拉拒，11100 失而復得，日線、周線收小黑！

台股今日開小低，早盤一路下殺，跌破 11100 整數心理關卡，所幸多方力道不堪示弱，跌幅一路收斂，終場小跌 18 點做收，收復 11100 整數關卡，可惜依然在五日均線下做震盪，收了一根帶長下影線的小黑Ｋ，而目前月線與季線呈現黃金交叉格局，而下檔亦有（十日線、月線、季線、半年線）的重重支撐；而從量能的角度來看，今天量能較昨日比較縮小至 1359 億，屬於量縮的格局，今日的震幅亦有 88 點之多。；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今天類股呈現漲跌互見，其中跌幅最重的是玻陶類股，跌幅達 2.9%，觀光、食品、電子零組件等跌幅也逾 1%，電器電纜、其他類、半導體、航運、貿易百貨、金融、橡膠、汽車、資訊服務、造紙、鋼鐵、電腦設備、其他電子等也均收黑。

至於上漲類股則有光電、電機機械、塑膠、水泥、油電燃氣、通信網路、建材營造、生醫、化學生醫、化學、電子通路、紡纖等。

電子三雄的鴻海及大立光則力抗台積電，其中鴻海因為下周將舉行股東臨時會，市場預期，鴻海董事長郭台銘將正式說明今年景氣看法，也激勵鴻海相對抗跌；大立光則是受惠於二線光學廠相對抗跌，加上 3800 元價位也吸引呈現買盤進場。

電子族群則是呈現個股表現，其中機殼廠鎧勝 - KY 因為有望打入蘋果平價 iPhone 供應鏈，推升股價強拉漲停；電腦周邊廠曜越也因為電競題材發酵，股價同步漲停；至於比特幣概念股則由智原及撼訊持續吸引資金湧入。

另外傳產股則受惠於國際油價續揚，台塑集團四寶中的台塑、台塑化及台化獲買盤加持，二線廠包括華夏、台苯、炎洲、台達電等漲幅也均超過 1%。