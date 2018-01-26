【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

11270 創高後，連續 2 天的快速洗盤

目的只有一個，就是清洗浮額！？

【盤勢分析】

美股出現高檔震盪！科技股表現弱勢！但昨天外資期現貨仍買多，所以今天期現貨先開高，當投資人失去戒心時突然狂殺！完全跟昨日行情顛倒，擺明就是龍捲風操盤數的高階版本：反市場及反反市場的走法！而即便是尾盤收斂跌幅，但上市櫃下跌家數仍達 812 家，個股差異極大！準備邁入 2 月份，可開始留意中美貿易戰，匯率，及 1 月營收，不放假概念股！或是跌得很深，已跌不下去的個股，農曆年前也有機會表現一下！？相關解說可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日因日 KD 持續死亡交叉，所以指數仍下跌 18 點 (盤中低至 11089)！而加權週線：週 KD 還是黃金交 (開口有略為縮小的嫌疑，下週需快速上攻)，目前暫定義漲多震盪！好的個股壓回仍可買！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向下，故指數震盪，盤中再破昨低！個股方面：行情出現輪動格局，生技，矽晶圓、MOSFET、被動元件、LED、車用、【板卡電競比特幣】等多檔個股表現突出，出現健康輪漲格局

【後續作法】

台股漲 8 天跌 3 天漲 8 天後，開始出現大規模震盪，很多股票快速壓回，定義為【洗盤】，只要融資退場，籌碼將更趨安定

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (-14.5)，5483 中美晶 (-5.6)，6182 合晶 (-0.5)、3532 台勝科 (-7)，這類族群昨天出場後 (LINE@也有提示)，今出現快速壓回，下週量縮不跌的話，機會又來了？可留意法人籌碼動向

◎【電動車概念股】：4739 康普 (+5)、4721 美琪瑪 (+2)、3552 同致 (+1.5)、3003 健和興、2231 為升、1536 和大、8349 恒燿、2421 建準、6282 康舒 (+0.45)、6235 華孚、3665 貿聯、5243 乙盛、6238 勝麗 (+8.5)！可留意 TESLA 走勢 (打底完成)，中國新能源汽車免徵購置稅後續消息及華友鈷業股價！

◎【生技】：1565 精華 (+25)、4174 浩鼎 (+11.5)、4147 中裕、4162 智擎、4137 麗豐、4168 醣聯、8406 金可 (+5.5)、8436 大江 (+5)、4107 邦特、4180 安成藥、4121 優盛、6492 生華科、4153 鈺偉、3164 景岳、4108 懷特、3176 基亞、4105 東洋 (+2)、4114 健喬 (+0.35)，此族群仍在相對低檔可留意，但量能較少，可分段布局

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (-22.5) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡、6155 鈞寶、5328 華容、6284 佳邦、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科、6207 雷科、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆，此族群今普遍回檔，留意下週回檔量縮不破低的買點！

◎ MOSFET：6435 大中 (+2)、6525 捷敏 (+0.6)、3317 尼克森 (+1.7)、8261? 鼎、5299 杰力 (+2.6)、6138 茂達，此族群今有轉強趨勢，留意下週延續性！

◎ LED：2448 晶電 (+0.3)、6168 宏齊、3698 隆達、3031 佰鴻、2340 光磊、3437 榮創，產品報價上揚，震盪量縮仍可留意！

◎【板卡電競比特幣】：3443 創意 (+18.5)、3035 智原 (漲停)、3661 世芯 (+1.5)、6591 動力、6150 撼訊 (漲停)、2377 微星 (+2)、2376 技嘉 (-2.4)、3515 華擎 (+2.7)、3540 曜越 (漲停)、2331 精英、2399 映泰，可留意法人動向及型態的變化

◎ 今日指數震盪【續弱】的個股有：2313 華通、6415 矽力、9938 百和、8464 億豐、2354 鴻準，等個股，不宜跌破防守區，否則恐有再跌疑慮